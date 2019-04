Zavod študentska praksa Maribor: Bržanu za anketo 2.000 evrov

Kot smo razkrili včeraj, je Zavod študentska praksa Maribor, ki je bil sicer registriran za dejavnost pri iskanju zaposlitve, jeseni leta 2017 opravil Analizo uporabe travnikov za potrebe ocene zalog ogljika na travinju.

Dejansko je šlo za krajšo anketo, ki jim jo je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, na vnaprej določenem vzorcu dobrih 1000 kmetov. In čeprav je bila, so včeraj večkrat poudarili odgovorni, naloga razmeroma enostavna, je moral imeti Zavod tudi tričlansko projektno skupino, v kateri je moral biti vsaj en posameznik z magisterijem ali doktoratom, drugi je moral imeti univerzitetno izobrazbo, to je bil Bržan, zadnje mesto pa je bilo rezervirano za kmeta.

Kot pojasnjuje Bržan: "Povabili so me predvsem na podlagi preteklega projekta, ki sem ga izpeljal z njimi, in to je vzpostavitev spletnega mesta za izmenjavo študentskih praks."

Bržan dobil 2.000 evrov

Ki pa očitno ni nikoli zares zaživelo, saj Zavod, ki je bil v lasti Tadeja Lončariča, Danijela Esiha in Inkubatorja idej, takrat pa ga je vodila Nina Novak iz Ljubljane, vse od ustanovitve leta 2011, ni imel prav nikakršnih prihodkov. Prvo in edino nakazilo je bilo namreč prav plačilo analize. Še več, pred podpisom pogodbe z ministrstvom, so bili očitno skoraj leto in pol celo brez transakcijskega računa.

Kot pojasnjuje Bržan: "Projekt sem izpeljal v tistem delu obdelave in strukturiranja podatkov, v dogovorjenem obsegu, za dogovorjen znesek in ga tudi opravil v dogovorjenem roku."

Kljub temu je Zavod z oddajo Analize zamudil 11 dni, zato so namesto dobrih 46 tisočakov, dobili nekaj manj kot 41.400 evrov. Aleš Bržan je povedal, da je on od projekta dobil 2.000 evrov bruto.

To je bilo tudi vse, razlaga Bržan, ki dodaja, da z ministrstvom oziroma tamkajšnjimi zaposlenimi ni imel nobenega stika. So ga pa imeli, kot kaže, ljudje, povezani z Zavodom študentska praksa Maribor in njegovim največjim lastnikom, saj to nikakor ni edini primer njihovega sodelovanja z ministrstvom za kmetijstvo.