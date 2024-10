Aleš Čerin odstopil iz sveta Cankarjevega doma

Kot je v odstopni izjavi še zapisal Aleš Čerin, ki je bil v svet imenovan na predlog Mestne občine Ljubljana, so izpeljani postopki izbire vodstva "sramota za osrednjo slovensko kulturno-umetniško ustanovo". Poudaril je, da mora ocena dela generalne direktorice ob izteku mandata v prvi vrsti sloneti na letnih poročilih. Vseh deset je svet CD sprejel z odobravanjem, kar kaže, da so bili strateški cilji glede referenčnosti programa doma in v tujini, števila dogodkov, nastopajočih in njihove kakovosti, števila prodanih vstopnic in obiskovalcev ter tržne dejavnosti, vedno doseženi. Razmerje med prihodki in odhodki pa je bilo pozitivno kljub omejitvam v času pandemije covida-19.

Glede anonimke z očitki Uršuli Cetinski, ki se je pojavila pred slabim letom, Čerin meni, da je "vsakemu dobronamernemu jasno, da anonimka že sama po sebi, sploh pa brez konkretnih imen delavcev, ki naj bi bili prizadeti in brez drugih dokazov, sledi samo enemu namenu, očrnitvi generalne direktorice."

Opozoril je, da je svet CD pod njegovim vodstvom že v začetku leta zahteval, da se razpis za novega generalnega direktorja takoj objavi. Pomenljivo je tudi, da v razpisu, ki je bil objavljen konec maja, niso zahtevana dokazila, ampak le izjava o izpolnjevanju pogojev, je zapisal.

Kot drugi razlog za svoj odstop je navedel morebitne napake v računovodskih izkazih. Kot je zapisal, je bilo zaslediti "kar nekaj namigov, da svet CD ni ugotovil napak v računovodskem delu letnega poročila." Odgovornost za pravilnost finančnega in računovodskega poročila po njegovih besedah vsekakor nosi pripravljavec, pa tudi revizor, nenazadnje je vsa poročila sprejemal tudi ustanovitelj. Sam je prepričan, da morebitne napake ne zadevajo končnega rezultata, razmerja med prihodki in odhodki, "kar pomeni, da te morebitne napake niso tako pomembne in odločujoče". "Dokler se ne dožene, kaj je s temi morebitnimi nepravilnostmi, prevzemam objektivno odgovornost za ne dovolj skrbno vodenje sveta CD in tudi zaradi tega odstopam 'na zalogo'", je utemeljil Čerin.

Kot tretji razlog je navedel, da so odločitve sveta in strokovnega sveta CD "bolj za okras". Sporočilo obeh svetov je bilo po njegovih besedah povedno: strokovni svet je kot edino primerno ocenil sedanjo generalno direktorico, svet CD ji je dal soglasno podporo, drugemu primernemu kandidatu pa najmanjšo možno večino. "Zakon je glede pristojnosti sveta in ministra jasen, jasno pa je tudi sporočilo obeh svetov," je zapisal.

Jure Novak bo petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja na čelu največje slovenske kulturne ustanove nastopil 15. oktobra 2024. Kot je ob njegovem imenovanju povedala ministrica Asta Vrečko, je svet zavoda podal pozitivno mnenje dvema kandidatoma, sama pa je na podlagi stališč tako razpisne komisije na ministrstvu za kulturo kot strokovnega sveta in sveta zavoda sprejela odločitev, da vodenje CD zaupa Novaku.