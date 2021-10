Aleš Hojs v oddaji Ena na ena: Ne izključujemo predčasnih volitev

Aleš Hojs, ki je tudi podpredsednik SDS, je v oddaji Ena na ena, ki jo vodi Uroš Slak, dejal, da je možnost predčasnih volitev povsem upravičena. "Prepričan sem, da je popolnoma vseeno, ali so predčasne volitve mesec ali dva prej, ali pa pridemo do rednih volitev, praktično smo v zaključku našega mandata. Tudi predčasne volitve, ki jih je insceniral nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, so bile zgolj navidezno predčasne. Mislim, da smo volili smo dva ali tri mesece prej. Tako da tudi sam ocenjujem, da bomo mandat pripeljali do konca, če pa bodo volitve nekaj mesecev prej, bo pa to povsem legitimno."

Hojs je še razkril, da se z Janezom Janšo o tem v zadnjih tednih veliko pogovarjajo. "Moram reči, da so za zdaj mnenja še deljena. Ob tem, da so bila ob začetku tega leta absolutno drugačna – da je treba vztrajati do konca. Bomo pa tudi spremljali odziv javnosti – vsak pameten politik spremlja mnenje ljudi na terenu. Oni so tisti, ki ocenjujejo naše delo najbolj realno," je še dejal Hojs v oddaji, ki bo na sporedu ob 13. uri na POP TV in Voyo.