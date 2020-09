Hojsova parcela: čudovit razgled po polovični ceni

Aleš Hojs je ob Aleksandri Pivec bržkone eden tistih politikov, ki je moral v zadnjem času največ pojasnjevati. Ne gre samo za očitke predlagateljev interpelacije, ampak tudi za način, kako je prišel do premoženjske koristi, o kakršni navadni državljani, ki nimajo politično vplivnih prijateljev in znancev, lahko samo sanjajo. Kot je znano, je notranji minister prišel do zazidljivega zemljišča na slovenski obali in to po izjemno ugodni ceni – 75.910 evrov za 882 kvadratnih metrov.

