Evropska komisija prejela le Hojsovo pojasnilo, ne pa opravičila

Izjavi Aleša Hojsa o "svinji v vrhu evropske birokracije" so sledili številni burni odzivi v Sloveniji in Evropi. Potem ko je predsednik države Borut Pahor povedal, da bi notranji minister moral najti način za opravičilo, je Hojs sporočil, da so bila vsa pojasnila in opravičila poslana Evropski komisiji še pred predsednikovim pozivom. Toda v Evropski komisiji navajajo, da so zgolj prejeli pojasnilo vladnega predstavnika, v katerem komisiji zagotavljajo, da izjava ni bila usmerjena proti kateremu izmed njenih članov. Prav tako v opravičilu, razen v njegovi oznaki, ni razbrati opravičila ministra za sporne izjave.

Predsednik republike Borut Pahor je ocenil, da je bila izjava ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa o svinjah nevredna položaja, ki ga minister zaseda. Po njegovih besedah bi moral Hojs poiskati način, da se opraviči. Pahor je ob tem tudi povedal, da si želi pazljivosti premierja Janeza Janše v torek v Evropskem parlamentu. Hojs se je nato na Pahorjeve besede odzval z zagotovilom, da so bila v Bruselj že poslana tako pojasnila kot opravičila. Pa je temu res tako? PREBERI ŠE Hojs o svinjah v vrhu evropske birokracije, Janša predvajal video o slovenskih medijih Na današnji novinarski konferenci Evropske komisije je na vprašanje medijev glede Hojsovih izjav odgovarjala tiskovna predstavnica komisije Dana Spinant. Kot je povedala, so s strani slovenskih oblasti prejeli pojasnilo, v katerem so bila podana zagotovila, da se ministrove izjave niso nanašale na nikogar v Evropski komisiji. "Ni šlo za uradno pismo ministra, zgolj za pojasnilo s strani slovenskih vladnih predstavnikov, da izjave niso bile usmerjene na nikogar v EK." icon-expand V Evropski komisiji Hojsovih izjav ne želijo komentirati. FOTO: Aljoša Kravanja Spinantova sicer ni želela podati dodatnih komatarjev glede načina komuniciranja ministra Hojsa in slovenskih oblasti. "Ne komentiramo izjav, ki jih podajajo uradne osebe na novinarskih konferencah, družbenih omrežjih ali kjerkoli drugje. Vključevanje v polemike glede izjav ni del naše politike. Kot razumem, obstaja pojasnilo, ki ga je omenjeni minister naslovil na EK. Enostavno si želimo tukaj zadevo končati in v nadaljevanju ne podajati dodatnih komentarjev." icon-expand Dana Spinant FOTO: 24ur.com Tina Štrafela iz kabineta komisarja Janeza Lenarčiča, na katerega naj bi se zaradi domnevnega zavzemanja za blokado slovenskega načrta za okrevanje po nekaterih ugibanjih nanašale Hojsove izjave, je na družbenem omrežju zapisala, da je šlo za nedopusten način komunikacije. "V zvezi z institucijami, skomuniciranimi na skrajno nedostojen in nedopusten način, sporočam naslednje dejstvo: komisar Janez Lenarčič se v nobenem trenutku in v nobeni fazi postopka ni zavzemal za pogojevanje ali blokado načrta za okrevanje." PREBERI ŠE Je Hojs z izjavo o svinjah mislil na slovenskega komisarja Lenarčiča? Opravičilo brez opravičila: "Minister obžaluje, da je ob predstavitvi prioritet predsedovanja moral pojasnjevati tudi notranjepolitične teme" Prejeli smo tudi prepis oz. kopijo besedila, ki ga na ministrstvu za notranje zadeve označujejo kot opravičilo, in ki je bilo poslano na EK. Zapisali so, da je bilo na brifingu ministru Hojsu postavljeno vprašanje o komentarju ministra na proteste ob državni proslavi ob 30-letnici samostojnosti Slovenije in obeležitvi začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ob tem so dodali celoten ministrov odgovor, v katerem ta zagotavlja, da se njegov komentar o svinjah ni nanašal na nikogar osebno, ampak na vrednote nekaterih. "Na današnjem brifingu je minister ta komentar ponovil, pri čemer je poudaril, da s svinjo ni imenoval nikogar osebno. Dodal je, da bi tako morda lahko koga poimenoval v prihodnje, a v tem trenutku to ni pomembno. Kot je po brifingu še dodatno pojasnil minister na svojem profilu na družbenem omrežju, pri tem zagotovo ni imel v mislih podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. S tem minister zaključuje pojasnila o tem in obžaluje, da je ob predstavitvi prioritet našega predsedovanja moral pojasnjevati tudi notranjepolitične teme," je zapisano v besedilu. icon-expand