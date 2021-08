Minister Hojs policistom: 'Lenuhi!'

Policijski sindikat Slovenije je pred dnevi na generalnega direktorja policije Antona Olaja naslovil zahtevo za dostop do gradiv v zvezi s strokovnim nadzorom nad delom Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nadzor je namreč pokazal nepravilnosti (in tudi, da nekateri poslanci niso upoštevali napotkov policistov), trem policistom PU Ljubljana pa je bilo vročeno pisno opozorilo pred redno odpovedjo zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi. Strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in centra za varovanje in zaščito uprave za policijske specialnosti je potekal med 14. in 17. julijem, odrejen pa je bil zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem, ko je Policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev državnega zbora.

Opozorila pred odpovedjo naj bi dobili direktor Policijske uprave Ljubljana ter vodja sektorja za uniformirano policijo in vodja oddelka za javni red in mir na ljubljanski policijski upravi.

Odziv sindikata pa nikakor ni po godu notranjemu ministru Alešu Hojsu . Ta je na družbenem omrežju v zapisu zavrnil očitke na račun vodstva policije in pri tem napadel sindikat. "Za (ne)varovanje poslancev pred DZ naj bi bil po besedah šefa Sindikata policistov Slovenije odgovoren generalni direktor Anton Olaj oz. celo jaz, ker nisem spremenil območij pristojnosti varovanja. Začnite delati v policiji, spoštovani sindikalisti, in nehajte politizirat, in iskati izgovore."

"Poraja se vprašanje, kaj bo v nadaljevanju. Protesti se bodo še odvijali, prav tako provokacije. Generalni direktor posega po takšnih delovnopravnih ukrepih zaradi izvajanja pritiska na zaposlene. To je nedopustno in po naši oceni tudi nezakonito," je povedal predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš .

Sindikat je v odgovoru zapisal: "Drži, spoštovani minister, predlagamo Vam, da se seznanite z določbami 32. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji." Omenjeni člen zakona namreč govori o varovanju objektov in okolišev objektov posebnega pomena. V skladu s prvim odstavkom minister na predlog generalnega direktorja policije določi objekte, okoliše objektov in infrastrukturo, ki jih uporablja policija in so posebnega pomena za opravljanje nalog policije, ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje. Tretji odstavek pa navaja, da lahko ne glede na določbe drugih predpisov minister na predlog generalnega direktorja policije odredi kot poseben ukrep varovanja postavitev ovir ali prepoved dostopa ali zadrževanja ljudi na funkcionalnem zemljišču Državnega zbora, kadar obstaja nevarnost za teroristična dejanja, demonstracije ali druge oblike napada na življenje, varnost ali zdravje ljudi in premoženje. Obstoj te nevarnosti se ugotavlja z oceno tveganja, ki jo izdela policija.

Odgovoru sindikata je nato sledil nov žaljiv zapis ministra. "Ste izdelali oceno tveganja? Niste! ZAČNITE DELATI LENUHI!!!" Sindikat pa na to, da za izdelavo ocene tveganja nosi vso odgovornost generalni direktor policije, ki da je bil skladno s pravili o obveščanju in poročanju obveščen o dogajanju. "Pozivamo vas, da v komunikaciji spoštujete Etični kodeks funkcionarjev v Vladi in ministrstvih," so še dodali.

Notranji minister je sicer znan po tem, da ne skopari z ostrimi besedami na račun tistih, ki se ne strinjajo z njegovim načinom dela ali pa političnimi stališči. Nekatere njegove izjave pa so povzročile večje ogorčenje v javnosti. Spomnimo denimo na letošnjo alternativno proslavo na Prešernovem trgu, ko so se tam zopet zbrali t. i. rumeni jopiči, zaradi česar je prišlo do napetosti med nasprotnima skupinama.