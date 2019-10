Sporno meso iz avstrijske Lipnice: razkrili še četrto podjetje

Čeprav direktor Uprave za varno hrano Janez Posedi še vedno nima uradnega podatka, zakaj je bilo sporno avstrijsko meso pravzaprav izločeno iz klanja, pa v isti sapi umirja duhove, da meso bržkone le ni bilo bolno in posledično nevarno."Zakol bolnih živali v Evropi ni dovoljen, to se ne dela, razlog, zakaj se klavne polovice izloči, so pa različni, lahko so zahirani ali so kakšne druge spremembe,"je zagotovil.

Čeprav torej kaže, da nekih posledic potrošniki, tudi če so to meso pojedli, k sreči ne bodo imeli, vendarle še ni mogoče določiti stopnje tveganja ob nadaljnjem uživanju tega mesa. Pa se lahko kaj takega ponovi? "Živilska industrija poziva oblasti, naj okrepijo nadzor, ker le to zagotavlja višji nivo, kriminala pa ne moremo preprečiti," pravi Posedi.

Tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so zaskrbljeni, ker da Slovenija manjša število inšpektorjev, namesto, da bi ga večala. Dodajajo, da bi nas moralo skrbeti, da se v večini evropskih držav krči sredstva za nadzor nad živili, ki prihajajo na prodajne police. "Treba se je zavedati, da zlorabe so bile, so in bodo, dokler se to splača," je opozorila predsednica ZPS Breda Kutin.

Nad uvozom spornih kosov pa je ogorčen tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar. "Mi smo opozorili, da je Slovenija kanta za smeti in da se v Sloveniji vse lahko proda, ker ljudje in trgovci niso dovolj zahtevni in kritični, ko se hrano izbira," je dejal ter dodal, da gre tu za škandal in neprimerno gospodarsko prakso.