Aleš Musar: Ko ti povedo, da imaš raka, ti ni vseeno

Da je nekaj narobe, so zdravniki posumili po januarskem pregledu krvi. Ta je namreč pokazal nekoliko povišane ravni PSA – za prostato specifičnega antigena oziroma beljakovine, ki je v krvi prisotna v majhni količini. Sledile so dodatne preiskave in v začetku marca so Alešu Musarju, soprogu predsednice, dokončno potrdili diagnozo: rak na prostati.

"Moje prve reakcije vedno poskušajo biti racionalne in tukaj je statistika na moji strani, ampak občutkov pa ne moreš čisto nadzorovati z racionalnostjo, tako da seveda, ko ti povedo, da imaš raka, ti ni vseeno," je za naš medij svojo izkušnjo opisal Musar.

Čeprav gre za zelo osebno in občutljivo stvar, se je prvi gospod države odločil, da svoj boj s to boleznijo deli z javnostjo. "Če s tem samo enega moškega več prepričam, da se gre pravočasno testirat, potem mislim, da se je bilo vredno izpostavit," je poudaril.