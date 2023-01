Aleš Musar se ne bo odpovedal vsem privilegijem, ki mu pripadajo

Na poročanje medijev, da naj bi soprog predsednice države Nataše Pirc Musar Aleš Musar prejemal nadomestilo za stroške, ki jih ima spremljanja predsednice na protokolarnih dogodkih, so se odzvali tudi v predsedničinem uradu. Kot so pojasnili, Musar ne bo prejemal mesečnega prejemka v višini 20 odstotkov plače predsednice, bo pa koristil nadomestilo za kritje stroškov, ki jih bo imel zaradi opravljanja protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. Soprog predsednice bi tako mesečno dobival okoli 850 evrov bruto.

Soprog predsednice države Aleš Musar se sicer ni odločil za mesečni prejemek v višini 20 odstotkov plače predsednice republike, ki bi se mu štel tudi v delovno in zavarovalno dobo, so na poročanje medijev odgovorili s predsedničinega urada. Predsednikova plača je uvrščena v najvišji, 65. plačni razred, in znaša okoli 6000 evrov bruto, kar pomeni, da predsednikov partner, ki prekine delovno razmerje, lahko prejema okoli 1200 evrov mesečno. Prav tako Musar ne bo uveljavljal nadomestila plače za čas, ko bo opravljal protokolarne in druge obveznosti, so dodali ob tem. icon-expand Aleš Musar in Nataša Pirc Musar FOTO: Luka Kotnik Bo pa, kot določa 14. člen Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, prejemal nadomestilo za kritje stroškov, ki jih bo imel zaradi opravljanja protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. To pomeni, da bo uveljavljal pravico do nadomestila v višini 15 odstotkov predsedničine plače, s čimer bi iz državnega proračuna vsak mesec dobival okoli 850 evrov bruto. "To mesečno nadomestilo je prejemala tudi gospa Barbara Miklič Türk," so sporočili z urada predsednice. S tem bo prvi soprog prekinil prakso dveh mandatov - njegova predhodnica Tanja Pečar se je namreč odpovedala vsem privilegijem. Ob tem so dodali, da bo Musar v vlogi soproga predsednice Republike Slovenije poleg opravljanja protokolarnih obveznosti posebno pozornost namenil varovanju in promociji slovenske kulturne dediščine. Svojih poslov za čas ženinega predsedovanja sicer ni opustil. Tik po zaprisegi njegove soproge je Musar uspel priti do skoraj tri milijone evrov težkega odmevnega posla.