Aleš Rozman je novi predsednik Zdravstvenega sveta

Aleš Rozman je na mestu predsednika zamenjal infektologa Franca Strleta . Vlada je iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultativnih učiteljev in drugih strokovnjakov imenovala v zdravstveni svet predstojnico infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjano Lejko Zupanc , Janeza Žgajnarja z onkološkega inštituta Ljubljana, družinsko zdravnico Danico Rotar Pavlič , strokovno direktorico stomatološke klinike UKC Ljubljana Martino Drevenšek , kardiologa z UKC Ljubljana Marka Noča , Mitjo Košnika iz klinike Golnik in vodjo skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje ter infektologinjo Bojano Beović .

Od priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike so v svet imenovali aktualnega predstojnika centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje Maria Fafangela, strokovnega direktorja celjske bolnišnice Franca Vindišarja, Marjeto Zorc iz kardiološkega centra Medicor, strokovnega direktorja UKC Maribor Matjaža Vogrina, Vesno Bizjak in Majo Rus Makovec iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva bodo v svetu nekdanji minister za zdravje Dorjan Marušič, kirurg Marko Bitenc in Anka Bolka iz Zavod za zdravstveno zavarovanja Slovenije. Nova predstavnica civilne družbe pa je Tanja Španić, sicer predsednica Združenja Europa Donna Slovenija, so sporočili iz kabineta ministra za zdravje.