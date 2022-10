Aleš Semolič zaradi oškodovanja NLB obsojen na pogojno kazen

Aleš Semolič, ki so ga zaradi skoraj 570.000 evrov težke goljufije na račun banke NLB iskali sedem let, je bil zaradi poslovne goljufije in pranja denarja obsojen na pogojno kazen. Obsodili so ga tudi na plačilo zahtevka banke NLB, ki znaša skoraj 450.000 evrov. Če ji 60.000 evrov ne plača v letu in pol, bo šel v zapor.

Aleš Semolič je bil obsojen na pogojno kazen dve leti in devet mesecev zapora. Za zapahe mu ne bo treba, če v treh letih ne stori novega kaznivega dejanja. Sodnik Gorazd Fabjančič mu je na predlog tožilke Mateje Gončin naložil še en pogoj, in sicer, da mora v roku leta in pol oškodovani banki plačati 60.000 evrov, je v sredo poročal Dnevnik. icon-expand Aleš Semolič FOTO: Policija Celoten premoženjskopravni zahtevek NLB, ki ga mora poplačati, znaša skoraj 450.000 evrov. Ker je bil obsojen na pogojno kazen, so mu odpravili pripor, v katerem je bil od maja, ko so ga prijeli na Hrvaškem. "Dolžni ste ostati dosegljivi sodišču do pravnomočnosti tega postopka," ga je pred zaključkom torkovega naroka opozoril sodnik. Semolič je bil sedem let na begu, dokler ga na Reki maja niso prepoznali hrvaški varnostni organi in ga predali slovenski Policiji. V slovenskem priporu je od 7. junija. Kot odgovorna oseba gospodarske družbe Prosum je domnevno z banko NLB 13. junija 2007 prek pooblastila Gregorju Maroltu podpisal pogodbo o odstopu terjatev v višini 361.494 evrov, 27. junija 2007 pa je neposredno sam podpisal še eno pogodbo o odstopu terjatev v višini 208.247 evrov, s katerima je družba Prosum NLB odplačno odstopila svoje terjatve do dolžnika, gospodarske družbe Tus – katere odgovorna oseba je bil Smiljan Pavuna –, ki naj bi izvirale iz posla prodaje cementnih izdelkov družbi Tus, pri čemer je šlo za fiktivne posle, je pred časom poročalo Delo. Marolt in Pavuna sta bila očitkov tožilstva, da sta storila poslovno goljufijo na račun NLB, Marolt pa še očitkov pranja denarja, sprva oproščena. Po pritožbi tožilstva na višje sodišče pa je bila sodba razveljavljena. PREBERI ŠE Na Reki prijeli Slovenca, osumljenega kraje v NLB Še pred začetkom drugega predobravnavnega naroka sta s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde in bila obsojena na pogojni kazni, Marolt za obe dejanji na dve leti zapora, Pavuna pa na leto in pet mesecev zapora, obema je sodišče določilo preizkusno dobo dve leti. Vsak od njiju je obenem NLB vrnil 60.000 evrov. Četrti akter te zgodbe Tomislav Kašnar, po obtožnici neformalni direktor Prosuma, pa je po poročanju Dela še vedno na begu.