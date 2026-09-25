Alexandra Vacroux nova predsednica uprave Poslovne šole Bled

Vacroux bo na mestu predsednice uprave nasledila Mislava Anteja Omazića, ki je IEDC uspešno vodil v dveletnem prehodnem obdobju in na šoli ostaja kot dekan.
Vacroux je akademska voditeljica in strokovnjakinja za Rusijo, Ukrajino in Evrazijo ter za geopolitiko in mednarodne odnose. Petnajst let je vodila Davisov center za ruske in evrazijske študije na Univerzi Harvard, trenutno pa je podpredsednica za strateško sodelovanje na Kijevski ekonomski šoli.
V tričlanski upravi so po novem še Viktorija Radojević Mavrič, podpredsednica za transformacijo in poslovanje, ter Nina Remškar, podpredsednica za strateške projekte.
Med prioritetami novega vodstva bodo razvoj izobraževalnih programov, ki prinašajo merljive spremembe v delovanju vodstvenih ekip in organizacij, širitev mednarodne prisotnosti IEDC zunaj Slovenije in njene neposredne regije ter krepitev sposobnosti presojanja, etičnega odločanja in organizacijskih kompetenc, ki jih voditelji potrebujejo v gospodarstvu, ki ga vse bolj oblikuje umetna inteligenca.
"IEDC ima za seboj štiri desetletja akademskih dosežkov, edinstveno izobraževalno filozofijo in uveljavljeno mednarodno mrežo partnerjev," je ob imenovanju dejal predsednik nadzornega sveta IEDC Stjepan Orešković, ki verjame, da bo novo vodstvo šolo nadgradilo in razvilo še bolj mednaroden model poslovnega izobraževanja, prilagojen potrebam sodobnega managementa v dobi umetne inteligence.
IEDC – Poslovna šola Bled, ustanovljena leta 1986, je mednarodno središče za razvoj managementa in voditeljstva s sedežem na Bledu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.