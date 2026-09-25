Alexandra Vacroux nova predsednica uprave Poslovne šole Bled

Vacroux bo na mestu predsednice uprave nasledila Mislava Anteja Omazića, ki je IEDC uspešno vodil v dveletnem prehodnem obdobju in na šoli ostaja kot dekan.

Vacroux je akademska voditeljica in strokovnjakinja za Rusijo, Ukrajino in Evrazijo ter za geopolitiko in mednarodne odnose. Petnajst let je vodila Davisov center za ruske in evrazijske študije na Univerzi Harvard, trenutno pa je podpredsednica za strateško sodelovanje na Kijevski ekonomski šoli.

V tričlanski upravi so po novem še Viktorija Radojević Mavrič, podpredsednica za transformacijo in poslovanje, ter Nina Remškar, podpredsednica za strateške projekte.