Hvaležni Alfi Nipič v bolnišnici pripravlja presenečenje

Čeprav smo intervjuje in pogovore z legendo zabavne glasbe vajeni snemati pod glasbenimi odri, na njegovem domu ali pa v našem studiu, je tokrat bistveno drugače. "Trenutno sem malo boljše, lahko celo diham boljše, priklopljen sem tudi na te aparature, že tretji teden dobivam kisik, diham samo na kisik," iz bolniške postelje pripoveduje pevec Alfi Nipič.

Čeprav je, kot pravi, po petih težjih operacijah v zadnjih treh letih do virusov, bakterij in bolezni razvil poseben odnos, se cepil iz osebnih razlogov ni, je pa dosledno upošteval pravila samozaščitnega vedenja, a to ni bilo dovolj. Kmalu po dokazani okužbi mu je osebni zdravnik sporočil zelo slabo novico: "Alfi, zdaj pa moraš na intenzivno nego, ker je to edino, kar te lahko reši. In jaz sem ga ubogal, prišel je avto iz bolnišnice in so me odpeljali na intenzivno nego."