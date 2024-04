Ali bi umetna inteligenca lahko nadomestila strokovnjake?

Kakšna je kazen za prehitro vožnjo, ali lahko perete avto v reki in kako postanete predsednik države? Če ste kdaj iskali odgovore na taka vprašanja, a ste se izgubili na preštevilnih spletnih straneh, vam bo odslej lahko pomagala umetna inteligenca, ki brska po zakonih, obrazcih in formularjih. Slovenski razvijalci so razvili program 'Pravko', ki informacije črpa s spletnih strani državne uprave in uporabniku pri odgovoru izpiše tudi spletne povezave, na katerih si lahko podrobneje prebere zakone in obrazce, ki ga zanimajo.