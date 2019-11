Samohranilki, ki je zaradi birokratske napake skoraj ostala brez stanovanja, obljubili nov dom

Kaj lahko pomeni birokratska napaka? Za mater samohranilko velik problem – grozi ji, da se bosta morali s hčerko izseliti iz stanovanja, ki je v lasti občinskega podjetja Nepremičnine Celje. Mati je pravočasno oddala vlogo za podaljšanje najema in Nepremičnine so ji ga podaljšale za osem let. Ko pa je mati z notarjem mesec dni pozneje določila datum podpisa nove najemne pogodbe, so jo isti dan poklicali iz Nepremičnin in rekli, da so se zmotili ter da je v stanovanju lahko le še pol leta.

Na nas se je obrnila Celjanka Tina Hrastnik, mati štiriletne hčerke, češ da ima vsega dovolj. Ni ji namreč jasno, kako se lahko stanovanjski problem, ki je nastal zaradi birokratske napake, rešuje tako zlahka, zgolj po telefonu in brez uradnih sklepov.

Tine Hrastnik ni nihče iz Nepremičnin Celje pisno obvestil, da preklicujejo sklep o podaljšanju najemniške pogodbe. FOTO: Svet

S hčerko sta se v 34 kvadratnih metrov veliko občinsko tržno stanovanje Nepremičnin Celje vselili pred dvema letoma. Preden bi se jima 1. novembra iztekla najemna pogodba, je Hrastnikova oddala vlogo za podaljšanje najemnine. Nepremičnine so ji že 10. septembra poslale sklep, da lahko v občinskem stanovanju ostane še osem let. Čez slab mesec, 8. oktobra, so jo zjutraj poklicali iz notarske pisarne Gregorja Kovača, češ da se v prihodnjih dneh zglasi pri njih, da bo podpisala aneks za podaljšanje najema. Skupaj so določili datum 22. oktober, je pojasnila Hrastnikova. Zgolj nekaj ur pozneje pa udarec. Celjanko je poklical Andrej Urankar iz Nepremičnin Celje. "Rekel mi je, da so mi poslali napačen sklep, da ne morem ostati, ker se direktor s tem ne strinja, in da sem lahko v stanovanju samo še pol leta," je zatrdila.

Prvi sklep o podaljšanju najema, ki ga je Celjanka prejela 10. septembra. FOTO: Tina Hrastnik

'Res je, zgodila se je napaka' Zakaj so si premislili v nekaj urah, smo vprašali na Nepremičninah Celje, kjer se je z nami pogovarjala vodja premoženjsko-pravne službe Darja Pavlina. Potrdila je, da so storili napako. "Do nje je prišlo, ker je stanovanje Hrastnikove oddajala sodelavka in ne sodelavec, ki je zadolžen za oddajo tržnih stanovanj, saj je bil takrat na dopustu ali bolniški. Že on pa je avtomatično podaljšal najemnino in napisal sklep, kajti ni opazil, da se to stanovanje obravnava drugače," je pojasnila. Po njenih besedah naj bi se stanovanje namreč že od samega začetka oddajalo zgolj za dve leti: "Naša družba je dala oglas za tržni najem stanovanj. V tem oglasu smo napisali, da se najemna pogodba sklepa za dve leti, ker se bo stanovanje po dveh letih prodalo, in katerikoli najemnik bo notri, bo imel predkupno pravico, da ga odkupi." A kakorkoli, tudi če se je pripetila napaka, se postavlja vprašanje, zakaj Hrastnikova ni od Nepremičnin prejela nobenega pojasnila po elektronski ali navadni pošti? Zakaj ji niso poslali novega ničelnega sklepa, ki bi preklical prvi sklep o osemletnem podaljšanju najemnine? Vse je temeljilo zgolj na enem telefonskem klicu gospoda Urankarja, je zatrdila Hrastnikova. Na dogovorjenem sestanku ni bilo nikogar iz Nepremičnin Celje A presenečenja se za Celjanko še niso končala. Kljub vsemu se je na dogovorjeni datum podpisa aneksa (22. oktobra) zglasila pri notarju, saj je nihče ni obvestil, da naj ne pride. A tam ni bilo nikogar iz Nepremičnin Celje. Gospa iz notarske pisarne ji je pokazala elektronsko pošto, kjer je Maja Žafran iz Nepremičnin Celje notarju sporočila, da preklicujejo podaljšanje najema ter da bo Hrastnikovi sporočila, da termin za podpis aneksa odpade."Ampak poslali mi niso ničesar pisnega. Nič od nič," je bila zgrožena mati samohranilka. Zakaj pristojnih iz Nepremičnin ni bilo na dogovorjeni rok in zakaj nihče o tem ni obvestil Hrastnikove, nam Pavlinova ni znala pojasniti. Obljubila nam je odgovore, ki jih še čakamo.

8. oktobra so v notarski pisarni Gregorja Kovača najprej prejeli elektronsko pošto Maje Žafran, ki jih je obvestila, da so Nepremičnine podaljšale najemnino Tini Hrastnik. FOTO: Tina Hrastnik

Malo za tem so iz Nepremičnin preklicali sklep in gospe iz notarske pisarne zatrdili, da bodo Hrastnikovo o spremembi obvestili, a je niso. FOTO: Tina Hrastnik