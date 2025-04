'Ali bo EU šla v smeri Združenih držav Evrope ali pa v smeri postopnega razpada'

Zavzela se je tudi za krepitev sodelovanja med EU in Zahodnim Balkanom ter spomnila na pobudo Slovenije in Nemčije o pospešitvi širitvenega procesa z uvedbo glasovanja s kvalificirano večino pri nekaterih vmesnih tehničnih korakih.

Širitev EU je označila za geopolitično priložnost in nujnost ter poudarila, da je Slovenija vedno bila in bo tudi ostala glasna zagovornica širitve na Zahodni Balkan. "Vendar naj bo jasno. Nasloviti bo treba vladavino prava, neodvisnost sodstva, korupcijo in svobodo medijev. Spori in politične delitve še naprej ovirajo napredek," je pri tem še opozorila.