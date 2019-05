Ali bo hladnemu maju sledilo še hladno poletje?

Le še dva dneva nas ločita do začetka meteorološkega poletja, ki traja od 1. junija do 31. avgusta. Vreme je vse prej kot pozno pomladno, saj so najvišje dnevne temperature v teh dneh bolj primerne za začetek aprila kot za konec maja. Letošnji maj je med najhladnejšimi od začetka meritev, s povprečno temperaturo nekaj pod 13 stopinj Celzija se bo uvrstil nekje na peto mesto in bo po podatkih Agencije za okolje najhladnejši v zadnjih 28 letih. Maj 2019 si bomo zapomnili tudi po zelo deževnem vremenu, količina padavin bo blizu rekordnih vrednosti, hkrati pa bo marsikje najmanj sončnih ur od začetka meritev.

Močno prehladnemu maju pred 41 leti je sledilo najhladnejše poletje od začetka meritev. Povprečna temperatura od junija do avgusta je v Novem mestu znašala le 17,3 stopinje Celzija, kar je dve stopinji in pol pod dolgoletnim povprečjem. Dežja je bilo zanimivo razmeroma malo, še bolj zanimivo pa je, da sonca v tistem poletju sploh ni primanjkovalo.

Sezonske napovedi pravijo drugače: poletje 2019 bo toplejše od povprečja

Glede na hladne maje v preteklosti si toplega poletja torej ne gre obetati, a sezonske napovedi največjih evropskih meteoroloških centrov se s statistiko ne strinjajo. Skupinska sezonska napoved, ki je nastala v okviru projekta Copernicus, območju Slovenije za obdobje od junija do avgusta napoveduje nekoliko pretoplo vreme. Po teh napovedih bo pri nas temperatura poleti med pol in eno stopinjo višja od povprečja. V praksi to pomeni, da bomo imeli več pretoplih obdobij, lahko vročinskih valov, in manj prehladnih obdobij. Temperaturni odklon bo podoben v naših sosednjih državah, običajno toplo poletje pa napovedujejo za območje južnega Jadrana in večjega dela Sredozemlja. Kar se padavin tiče, je napoved za letošnje poletje povsem povprečna, seveda lahko pride do večjih odstopanj na manjših območjih.

Čeprav se v zadnjih letih veliko vlaga v dolgoročne sezonske napovedi, so te za zmerne geografske širine, kjer leži tudi Slovenija, trenutno žal še precej nezanesljive. Veliko bolj uporabne in uspešne so za tropska območja, ki ležijo blizu ekvatorja.