Slovenija

Ali bo Ljubljana res dobila podzemno železnico?

Ljubljana , 16. 09. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
12

V enem izmed ljubljanskih medijev je bil objavljen članek, v katerem naj bi župan prestolnice Zoran Janković napovedal prvo podzemno povezavo. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, nikakor ne gre za mestno podzemno železnico, ampak za poglobitev železnice med Stanežičami in Medvodami v dolžini 1,6 kilometra.

Veliko pozornosti je poželo poročanje portala Ljubljana Info, da naj bi Ljubljana dobila prvo podzemno železnico. Župan Zoran Janković pa je danes pojasnil, da ni govoril o mestni podzemni železnici, temveč o državnem projektu železniške proge med Ljubljano in Kranjem. 

Železnica
Železnica FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je razložil, gre za državni projekt, pri katerem pa so vztrajali, da zaradi sprememb proge ne smejo poslabšati pogojev za kolesarje in pešce. Kot pravi Janković, so bili pogovori z ministrstvom za infrastrukturo težki in naporni, država je predstavila več možnosti. "Bil sem proti varianti, da bi proga pri Stanežičah šla čez polja. Potem smo po premišljevanju izbrali rešitev, da se proga tam poglobi, a da na površje pride že v naslednji občini. Izbrana je bila ta možnost." Kot je še pojasnil, bo projekt okvirno dokončan čez deset do petnajst let.

Vprašanja smo poslali tudi na ministrstvo za infrastrukturo, odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. 

podzemna stanežiče ljubljana
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PridiNaVIDMAX
16. 09. 2025 13.08
Bolje da ne. Se bo sama dr hal tam zadrževala in en kup mamil kot po ameriki, kjer so levičarji na oblasti. Da o kriminalu sploh ne začnem.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
16. 09. 2025 13.08
Naivnezi spet vse pozrejo in bodo obkrozal sarlatane na volitvah.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
16. 09. 2025 13.08
+0
Dober, da bodo volitve za župane drugo leto in bo čas, da Jankovič zapusti mesto župana!!!
ODGOVORI
1 1
rogla
16. 09. 2025 13.06
+1
Neumno! Slovenija potrebuje druge "izboljšave": ceste, kolesarske steze, več avtobusnih povezav (časovno pogostejših, zlasti v medkrajevnim prometom ...).
ODGOVORI
3 2
Magic-G-spot
16. 09. 2025 13.06
+1
Ce bo stroka rekla da ja potem bo drugace pa ne.
ODGOVORI
1 0
kala 09
16. 09. 2025 13.02
+4
Bo ja 2166 leta.
ODGOVORI
4 0
Wolfman
16. 09. 2025 13.01
+5
Neumnost brez primere! Metro je tipičen za večja velemesta, ne pa za pjzl ob močvirju!
ODGOVORI
5 0
Podlesničar
16. 09. 2025 13.06
-1
A si res tako nepismen?
ODGOVORI
0 1
galeon
16. 09. 2025 13.01
+3
Hahaha. In vozil se bo samo on mimo drekovoda.
ODGOVORI
4 1
Xxdproxx
16. 09. 2025 13.00
+3
buh ne daj. to bo sele zalivalo, ce so ze sedaj problemi
ODGOVORI
3 0
ivan z Doba
16. 09. 2025 12.58
+4
Zoki spoki!
ODGOVORI
5 1
Maresan
16. 09. 2025 12.52
+3
v kakem znanstvenofantastičnemu filmu mogoče, še helikopterja ne znajo kupit kaj še podzemno naredit
ODGOVORI
4 1
