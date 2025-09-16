Ali bo Ljubljana res dobila podzemno železnico?

Veliko pozornosti je poželo poročanje portala Ljubljana Info , da naj bi Ljubljana dobila prvo podzemno železnico. Župan Zoran Janković pa je danes pojasnil, da ni govoril o mestni podzemni železnici, temveč o državnem projektu železniške proge med Ljubljano in Kranjem.

Kot je razložil, gre za državni projekt, pri katerem pa so vztrajali, da zaradi sprememb proge ne smejo poslabšati pogojev za kolesarje in pešce. Kot pravi Janković, so bili pogovori z ministrstvom za infrastrukturo težki in naporni, država je predstavila več možnosti. "Bil sem proti varianti, da bi proga pri Stanežičah šla čez polja. Potem smo po premišljevanju izbrali rešitev, da se proga tam poglobi, a da na površje pride že v naslednji občini. Izbrana je bila ta možnost." Kot je še pojasnil, bo projekt okvirno dokončan čez deset do petnajst let.

Vprašanja smo poslali tudi na ministrstvo za infrastrukturo, odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.