Kdo je skrivnostna direktorica Črnčecevega zavoda?

Kdo je skrivnostna direktorica, ki jo je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in ključni zaupnik Marjana Šarca Damir Črnčec začasno postavil na čelo svojega zasebnega zavoda? Zvonka Truden, javnosti pretežno neznana računovodkinja, je hkrati tudi zastopnica slovenske podružnice multinacionalke Westinghouse, sicer graditeljice in največje dobaviteljice jedrske elektrarne v Krškem.

Pred slabim mesecem je predsednik vlade Marjan Šarec obiskal krško nuklearko, presekal javno polemiko o primernosti jedrske energije in presenetljivo odločno zastavil besedo: "Vložiti moramo vse napore in pristopiti k izgradnji drugega bloka."



Portal Požareport je zdaj objavil nenavadno mrežo. Ključni Šarčev zaupnikDamir Črnčec je posredno povezan z možnim gradbincem drugega bloka. Njegov zasebni zavod IGLU namreč začasno vodi Zvonka Truden. Sicer tudi direktorica slovenske podružnice ameriške multinacionalke, ki je že zgradila in vzdržuje prvi blok.

Črnčecev IGLU začasno vodi Zvonka Truden FOTO: POP TV

Na informacije se je odzval tudi Boris Štefanec, predsednik KPK: "Zato seveda kakršnakoli povezava državnega sekretarja s to družbo prav gotovo vpliva in ustvarja nek videz, da v tem primeru ne more biti popolnoma neodvisen." Črnčecov zavod je registriran na naslovu v središču Ljubljane. Tu ni nikakor označen, nima niti poštnega nabiralnika in kot kažejo dostopni podatki trenutno ne posluje. Odkar je Črnčec nastopil javno funkcijo pa za IGLU velja tudi omejitev poslovanja z državo, kar po navedbah KPK tudi spoštujejo: "Črnčec je ob nastopu funkcije državnega sekretarja izpolnil vse obveznosti v skladu z zakonom in obvestil vse ustrezne institucije. Predhodno je tudi pridobil mnenje, da ne gre za nezdružljivost funkcij." Štefanec: Povezava nedvomno je. In tu se ni treba sprenevedati



Trudnova, ki je leta 2013 prejela cehovsko nagrado za najboljše računovodske storitve, naj bi bila le direktorica na papirju. Enako pa velja tudi v primeru slovenske podružnice Westinghousa, ki jo sicer vodi že od ustanovitve pred desetimi leti. V Šarčevem kabinetu kakršnekoli nedovoljene vplive zanikajo, s čimer pa se Štefanec ne strinja popolnoma: "Čisto preprosto bom rekel. Povezava nedvomno je. In tu se ni treba sprenevedati."

Obisk Marjana Šarca v Krškem FOTO: Nebojša Tejić, STA