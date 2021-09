Bo upravna enota protestnikom, ki so vdrli v studio RTV, le prepovedala shode?

Že jutri bi lahko bilo znano, kakšno potezo bo potegnilo vodstvo ljubljanske upravne enote. Ko so odločali prvič, so prošnjo Policije, naj shod prepovejo, zavrnili. Kot so namreč pisno sporočili s PU Ljubljana, so po prijavi ugotovili, da organizator, to je društvo Osveščeni prebivalci Slovenije, katerega zastopnik je Ladislav Troha, ne zagotavlja zadostne varnosti in reda na shodih, ki pred RTV potekajo že od maja.