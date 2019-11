Vesno Marinko predlagajo za direktorico AVP, a za zdaj ostaja v. d.

Za novega direktorja je nato svet agencije septembra objavil javni natečaj, na katerega je prispelo šest prijav. Predsednik sveta AVP Jure Prestor je danes potrdil, da so med kandidati izbrali Marinkovo in jo predlagajo vladi v imenovanje.

Vesna Marinko bo po zadnji odločbi vlade opravljala naloge v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) do imenovanja direktorja po izvedenem natečajnem postopku oziroma največ šest mesecev, torej najdlje do 24. maja 2020. Začasno je vodenje agencije prevzela konec maja po predčasni razrešitvi dotedanjega direktorja Igorja Velova . Pred tem je bila na agenciji zaposlena kot vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa.

Na predlog sveta agencije namreč direktorja imenuje vlada. Ker zaradi kratkih rokov vseh postopkov za odločanje o novem direktorju ni bilo mogoče izpeljati, so danes Marinkovi najprej podaljšali čas opravljanja funkcije v. d. direktorice, saj bi se sicer iztekel.

"Veseli me, da me je vlada znova potrdila. Res, da za v. d. in za pol leta, vendar sem prepričana, da bom lahko tudi v tem času dokazala, da delamo dobro, strokovno, tako kot smo to že dokazali v preteklih šestih mesecih," se je na odločitev odzvala Marinkova.

Marinkova je vodenje agencije prevzela v času, ko je število mrtvih v prometnih nesrečah kazalo na velik negativni letošnji trend. Agencija je od poletja okrepila preventivne aktivnosti in uvedla dodatne ukrepe ter od 1. julija do 31. oktobra zabeležila najnižje število umrlih v prometnih nesrečah v primerjavi s katerim koli drugim štirimesečnim obdobjem. Kot so sporočili iz agencije, je v tem obdobju umrlo 26 oseb, v enakem obdobju lani jih je umrlo 41 oz. 58 odstotkov več. A so posvarili tudi, da leta še ni konec.

Spomnimo, vlada je sicer Velova razrešila potem, ko ni ustrezno pojasnil dogodka, povezanega s poškodbo službenega avtomobila, ki ga je imel v stalni uporabi, kar naj bi škodovalo ugledu agencije.