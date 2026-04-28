Slovenija

Ali bo znova kandidiral za župana, bo Janković sporočil 8. maja

Ljubljana, 28. 04. 2026 13.05 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
K.H. STA
Zoran Janković

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci dejal, da poslancev Demokratov in Resnice po koncu morebitne četrte vlade Janeza Janše ne bo več v DZ. Dogajanje na notranjepolitičnem parketu po njegovih navedbah ne bo vplivalo na odločitev o novi kandidaturi za župana, ki jo bo sporočil 8. maja.

Morebitno četrto Janševo vlado je župan Ljubljane Zoran Janković na današnji novinarski konferenci označil za "zelo težavno" in opozoril, da če bo "vlada skušali odvzeti kakršnekoli pravice, to ne bo dobro sprejeto".

Kot je dejal, bo imela takšna vlada tudi posledice za tiste, ki jo bodo podprli, pri čemer je ob napovedi, da bosta stranki Demokrati in Resnica po naslednjih volitvah izpadli iz parlamenta, dejal, da si nihče od njihovih poslancev ne želi na volitve.

Dogajanje v zvezi z oblikovanjem nove vlade po Jankovićevih besedah nima nobene zveze z njegovo odločitvijo glede njegove ponovne kandidature za župana na jesenskih lokalnih volitvah. "Moja odločitev temelji na drugih kriterijih in to bom povedal 8. maja na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu," je še dejal.

Napovedal je tudi, da se bo udeležil praznovanj ob petkovem prazniku dela na Rožniku, kamor bo prišel peš. "V vsakem podjetju, tudi v podjetju, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je najmočnejši kapital človek povsod," je povedal in izrazil zadovoljstvo z ukrepi, ki jih je odhajajoča vlada Roberta Goloba sprejela na področju dela, vključno z dvigom minimalne plače in božičnico.

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1935308
28. 04. 2026 14.18
Komentirate pa v 85 procentih tisti, ki Ljubljane še videli niste. Svojih problemov v vaših marginalnih vaseh ne vidite, lažje je srati drugje, kajne? Med tistimi, ki lažete in zavajate pa je verjetno tudi nekaj štepanjcev.....
Odgovori
0 0
Vojko Kos
28. 04. 2026 14.16
In bo spet zmagal.
Odgovori
0 0
Andrej77
28. 04. 2026 14.12
Pokvarjena kraljica 10% v zapor in ne ponovne kandidature. Kako je že tista ker sem proti JJ sem nedotakljiv. V primeru kraljice 10% si pa želim da bi ravno ta JJ sodstvo zrihtal in mafijo ala kraljica 10%
Odgovori
+0
2 2
Julijann
28. 04. 2026 14.11
A za leve bi bilo to sprejemljivo? 20 let " županuje" z glavnim mestom. Potem je pa en Janez problem. Res se gunca v politiki že 36 let, a on ni nikoli aktivno upravljal z državo 20 let kot to počne Janković z LJ. 7 let je bil ta Janez za krmilom države! A se ne bo v penzion spravil?
Odgovori
+2
3 1
Blokiran 3 dni
28. 04. 2026 14.15
Jankovič lahko vsaj kaj pokaže, JJ popolnoma NIČ, kdo bolj krade, pa naj presodi vsak sam.
Odgovori
-1
1 2
Julijann
28. 04. 2026 14.18
Kaj pa je nastalo iz LJ? Ena " zabačena" vas je. Tiste ploščice po tleh ne dajo mestu veljavo. Kaj je kot župan naredil v 20.letih? Razprodali vso občinsko zemljo, stanovalci v blokih pa nimajo kje parkirati. Župan naj bi sodeloval z meščani in poskušal rešiti njihove probleme.
Odgovori
0 0
Andrej77
28. 04. 2026 14.19
Kolikor smo vse preplačali zaradi njega bi imeli že zlato Ljubljano. Pa kolikor smo davkoplačevalci plačali njegovim sončkom....sramota za t.i. pravno državo
Odgovori
0 0
tavbix
28. 04. 2026 14.10
Njegove lovke bodo še leta in leta držale Ljubljano in s tem Slovenijo v vzpostavljeni mafijski korupciji, ne glede na to ali bo g. Jankolopović še župan ali ne...
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
28. 04. 2026 14.09
Ljudje, a veste da kdor bi gradil ali investiral v Ljubljani, samo mimo Zokija in 10% pršparaš!
Odgovori
+1
2 1
jedupančpil
28. 04. 2026 14.09
cenzura špila
Odgovori
+3
3 0
Antena
28. 04. 2026 14.08
Hahahahaha Žabarji, kar volte ga hahaha
Odgovori
-1
3 4
2mt8
28. 04. 2026 14.08
Volilna udeležba bo 10% od tega jih bo 55% za Jankovića. Sicer pa 90% ljubljančanov Jankovića noče za župana. Ljubljana je Beograjski talec.
Odgovori
+1
3 2
devlon
28. 04. 2026 14.07
naj prosim kandidira, da mu lahko stisnemo 'ne več, dost je'. Mu je uspelo napraviti to mesto spet neslovensko
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
28. 04. 2026 14.05
Zoki dost je.
Odgovori
+5
6 1
Bbcc123
28. 04. 2026 14.02
Janković adijo.
Odgovori
+3
5 2
bančnik
28. 04. 2026 13.58
Samo polena se mu meče pod noge..Zoran do pobjede.
Odgovori
-3
2 5
Dolenjc5
28. 04. 2026 13.57
Nekaj je kandidirati drugo biti izvoljen. Tvoja pot se je iztekla kot Golobova. Lahko se bosta dobivala skupaj z Kučanom na kavici in modrovala kaj je šlo narobe
Odgovori
+1
5 4
komandos
28. 04. 2026 13.54
Toplo ti priporočam Kraljica Jankovič, da ne kandidiraš za župana Lublane ker tokrat ne boš dobil in tudi ti nebo uspela kandidature ,ker se boš sam postavil pred sproženo zalutalo kuglo, ki te že dolgo časa Išče ja res si zlezu preveč v svoj lasten drek
Odgovori
+2
6 4
ZIPPO
28. 04. 2026 13.52
Lopov Janković je nakradel za najmanj 4 generacije,ker so vsi njegovi nesposobni,povedo zaposleni na MOLU,siti so ga.
Odgovori
+4
6 2
Andrej Marinšek
28. 04. 2026 13.52
Bo bo...sam ne več za 10%
Odgovori
+2
3 1
rok1211
28. 04. 2026 13.48
zoki, poki
Odgovori
+3
5 2
123soba
28. 04. 2026 13.48
Dosmrtni župan žabarjev
Odgovori
+6
9 3
Racional-ec
28. 04. 2026 13.44
Ma nee, ne bo a dee😂
Odgovori
+4
6 2
