Ali bolezen modrikastega jezika prinaša tveganja za ljudi?

"Nismo zatajili," očitke rejcev zavračajo pristojni – tudi na ministrstvu, ki kmete pozivajo, naj z repelenti in umikanjem živali poskušajo preprečiti, da bi se bolezen širila. Najučinkovitejši ukrep je cepljenje, ki pa ta trenutek ni smiselno, saj je sezona krvosesnih mušic, glavnih prenašalk bolezni, na vrhuncu. Bo pa cepljenje drobnice in goveda s prihodnjim letom obvezno. Še dodatne težave na terenu povzroča prepočasen odvoz kadavrov. Primanjkuje tudi kadra, začasno bodo zato postavili kontejnerje. Kaj pa ljudje, ali bolezen modrikastega jezika prinaša kakšna tveganja?