Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ali bolezen modrikastega jezika prinaša tveganja za ljudi?

Ljubljana, 04. 09. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
1

"Nismo zatajili," očitke rejcev zavračajo pristojni – tudi na ministrstvu, ki kmete pozivajo, naj z repelenti in umikanjem živali poskušajo preprečiti, da bi se bolezen širila. Najučinkovitejši ukrep je cepljenje, ki pa ta trenutek ni smiselno, saj je sezona krvosesnih mušic, glavnih prenašalk bolezni, na vrhuncu. Bo pa cepljenje drobnice in goveda s prihodnjim letom obvezno. Še dodatne težave na terenu povzroča prepočasen odvoz kadavrov. Primanjkuje tudi kadra, začasno bodo zato postavili kontejnerje. Kaj pa ljudje, ali bolezen modrikastega jezika prinaša kakšna tveganja?

živali bolezen modrikastega jezika
SORODNI ČLANKI

Po Sloveniji kosi bolezen modrikastega jezika

Bolezen modrikastega jezika se hitro širi: kam z vsemi kadavri?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
05. 09. 2025 08.31
+1
Zelo veliko tveganje. Lakota je pred vrati. Kako vlada ukrepa v kriznih situacijah? Ignorira jih in vodi projekt mega poroke. Prioritete so tako nore kot odločitve vlade
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256