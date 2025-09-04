Ali bomo v prestolnici dihali še bolj umazan zrak?

Ljubljana je po onesnaženosti zraka na 709. od skupno 761 mest v Evropi. To so ugotovitve evropske agencije za okolje, ki je lestvico mest od najčistejšega do najbolj onesnaženega, izdelala na podlagi podatkov o koncentraciji trdnih delcev ter izpostavljenosti dušikovemu oksidu in ozonu v zadnjih dveh letih, z več kot 3500 merilnih postaj po vsej Evropi, tudi na podlagi podatkov slovenske agencije za okolje.

"Po tej cevi prihaja zrak do posameznih merilnikov, tukaj pa so aparati, kjer so prikazane meritve, ki jih spremljamo, ozon, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid. Tukaj pa je še merilnik prašnih delcev," razlaga Nataša Sovič, direktorica urada za stanje okolja na Arsu.

Kakovost zraka v Ljubljani se po meritvah sicer izboljšuje, vendar pa po besedah evropske okoljske agencije trenutno stanje še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi.

Na nobeni izmed treh uradnih Arsovih merilnih postaj nimo presegli tistega, kar je dovoljeno, medtem miri ljubljanski župan Zoran Janković. Kakovost zraka zadostuje zakonskim obvezam, so jasni tudi na agenciji za okolje, vendar: "Se pa seveda zavedamo, da je prenovljena evropska direktiva že v veljavi, ko bo prenešena v slovenski pravni red, bomo dihali sicer zrak enake kakovosti, vendar bomo pri marsikaterem parametru šli čez novo, strožjo mejno vrednost," opozarja Sovičeva.

Ne samo to, izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci dokazano povzroča nastanek bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi, opozarja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ). Prašni delci lahko povzročijo bolezni dihal, srca in ožilja, v nekaterih primerih lahko vplivajo tudi na bolezni živčevja in prebavil ter na razvoj ploda. Zrak, onesnažen z delci, še ugotavlja NIJZ, pa je celo rakotvoren. Prav zaradi tega se postavlja vprašanje, kako bi lahko na zdravje Ljubljančanov v - po ugotovitvah evropske agencije za okolje - že tako onesnaženem ljubljanskem ozračju, vplivala nova sežigalnica odpadkov, ki bi jo lahko po nekaterih napovedih gradili na ljubljanskem barju.

"O inverziji, o višini inverzije bodo govorili meteorologi. In naš dimnik bo vsaj 50 metrov višji. Tako da mi bomo zagotovo šli po njihovo mnenje," odgovarja Janković.

Na agenciji za okolje še pravijo, da bodo svojo oceno lahko podali šele takrat, ko bodo prejeli natančne podatke o tehnologiji, lokaciji in vplivu sežigalnice na okolje.

V studio oddaje 24UR ZVEČER sta prišla tudi Miran Brvar, vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v ljubljanskem kliničnem centru in Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja na ljubljanski mestni občini. Pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.