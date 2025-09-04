Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ali bomo v prestolnici dihali še bolj umazan zrak?

Ljubljana, 04. 09. 2025 06.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Luka Černe , 24UR ZVEČER , T.H.
Komentarji
0

Evropska agencija za okolje, ki je analizirala vpliv onesnaženosti zraka na zdravje ljudi v mestih, je Ljubljano uvrstila na porazno, 709. od skupno 761 mest v Evropi. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj za kakovost zraka v Ljubljani prinaša napoved izgradnje ljubljanske sežigalnice odpadkov. Župan Zoran Jankovič je ob objavi poraznih podatkov izpostavil vprašljivost verodostojnosti podatkov Agencije za okolje (Arso). Na podlagi njenih podatkov je namreč evropska agencija glavno mesto Slovenije uvrstila na rep lestvice evropskih mest po kakovosti zraka.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor o kakovosti zraka v Ljubljani
    10:53
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor o kakovosti zraka v Ljubljani
  • Iz 24UR ZVEČER: Ali bomo v Ljubljani dihali še bolj umazan zrak?
    03:24
    Iz 24UR ZVEČER: Ali bomo v Ljubljani dihali še bolj umazan zrak?

Ljubljana je po onesnaženosti zraka na 709. od skupno 761 mest v Evropi. To so ugotovitve evropske agencije za okolje, ki je lestvico mest od najčistejšega do najbolj onesnaženega, izdelala na podlagi podatkov o koncentraciji trdnih delcev ter izpostavljenosti dušikovemu oksidu in ozonu v zadnjih dveh letih, z več kot 3500 merilnih postaj po vsej Evropi, tudi na podlagi podatkov slovenske agencije za okolje.

"Po tej cevi prihaja zrak do posameznih merilnikov, tukaj pa so aparati, kjer so prikazane meritve, ki jih spremljamo, ozon, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid. Tukaj pa je še merilnik prašnih delcev," razlaga Nataša Sovič, direktorica urada za stanje okolja na Arsu.

Kakovost zraka v Ljubljani se po meritvah sicer izboljšuje, vendar pa po besedah evropske okoljske agencije trenutno stanje še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi.

Na nobeni izmed treh uradnih Arsovih merilnih postaj nimo presegli tistega, kar je dovoljeno, medtem miri ljubljanski župan Zoran Janković. Kakovost zraka zadostuje zakonskim obvezam, so jasni tudi na agenciji za okolje, vendar: "Se pa seveda zavedamo, da je prenovljena evropska direktiva že v veljavi, ko bo prenešena v slovenski pravni red, bomo dihali sicer zrak enake kakovosti, vendar bomo pri marsikaterem parametru šli čez novo, strožjo mejno vrednost," opozarja Sovičeva.

Ne samo to, izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci dokazano povzroča nastanek bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi, opozarja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ). Prašni delci lahko povzročijo bolezni dihal, srca in ožilja, v nekaterih primerih lahko vplivajo tudi na bolezni živčevja in prebavil ter na razvoj ploda. Zrak, onesnažen z delci, še ugotavlja NIJZ, pa je celo rakotvoren. Prav zaradi tega se postavlja vprašanje, kako bi lahko na zdravje Ljubljančanov v - po ugotovitvah evropske agencije za okolje - že tako onesnaženem ljubljanskem ozračju, vplivala nova sežigalnica odpadkov, ki bi jo lahko po nekaterih napovedih gradili na ljubljanskem barju.

"O inverziji, o višini inverzije bodo govorili meteorologi. In naš dimnik bo vsaj 50 metrov višji. Tako da mi bomo zagotovo šli po njihovo mnenje," odgovarja Janković.

Na agenciji za okolje še pravijo, da bodo svojo oceno lahko podali šele takrat, ko bodo prejeli natančne podatke o tehnologiji, lokaciji in vplivu sežigalnice na okolje.

V studio oddaje 24UR ZVEČER sta prišla tudi Miran Brvar, vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v ljubljanskem kliničnem centru in Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja na ljubljanski mestni občini. Pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku. 

zrak Ljubljana onesnaženje sežigalnica
Naslednji članek

Zaradi neurejene frizure dobila kazen

SORODNI ČLANKI

Ljubljana na poti k čistejšemu zraku

Idilična slovenska vasica diha umazan zrak. Ni edina

Na Hrvaškem v dveh letih 220 milijonov za čistejši zrak

Sarajevo znova med mesti z najbolj onesnaženim zrakom na svetu

Onesnaženemu zraku v Sloveniji pripisali 1280 smrti, v EU kar 239.000

Onesnažen zrak kriv za raka glave in vratu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198