Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Ali bomo v središču Ljubljane kmalu pili še dražjo kavo?

Ljubljana, 08. 11. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
32

Mestna občina namerava zvišati takse za gostinske vrtove na javnih površinah – in to kar za od 40 do 60 odstotkov, odvisno od lokacije. Drastično podražitev utemeljujejo z dejstvom, da se takse niso spremenile že več kot 10 let, vmes pa je bila velika inflacija. Gostinci pravijo, da bo imel dodaten strošek velik vpliv na njihovo poslovanje in da bodo najverjetneje morali dvigniti cene.

Središče prestolnice v soboto dopoldne vrvi od ljudi. Polni so tudi gostinski vrtovi, kjer si domačini in turisti najpogosteje privoščijo kavo. Cene pa: od dveh evrov za macchiato, 2,60 evra za kapučino in 3,60 evra za belo kavo. Za vročo čokolado pa je marsikje treba odšteti tud 5,50 evra.  

A cene ponudbe v lokalih v središču Ljubljane bi lahko bile kmalu še višje. Predlagana nova cena takse za javne površine je evro na dan – za vsak kvadratni meter gostinskega vrta v središču. Za 100 kvadratnih metrov vrta to mesečno pomeni okoli 3000 evrov. Zdaj gostinec za isti gostinski vrt plačujejo približno 800 evrov manj.

Od zadnje podražitve teh taks je minilo več kot 10 let, pojasnjuje ljubljanski župan Zoran Janković. "Kaj nudimo vsem gsotincem, je to absolutno potrebno. Ne doseženo niti tretjino inflacije, ki je v tem času nastala, tako da je to naša odločitev. Vsak pa se sam odloča, ali potrebuje vrt ali ga ne potrebuje, pa kako velik vrt bo imel," pravi Janković. 

Gostinci pravijo, da bodo strošek morali pokriti – z dvigom cen. "Če bodo želeli delavcem izplačati plače, se bo to moralo zgoditi. Mislim, da mora občina zelo dobro razmisliti, kaj bo naredila," pravi eden od gostincev. 

Če bodo predlog novembra mestni svetniki potrdili, bodo višje takse veljale z novim letom.

ljubljana gostinci kava gostinski vrt cene zoran janković
Naslednji članek

500 godbenikov skupaj zaigralo na enem kraju

Naslednji članek

Kočevski gasilec med najboljšimi na svetu: iz Dallasa prinesel dvojno zlato

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
08. 11. 2025 20.34
V lokalih ob Ljubljanici so samo še turisti. Torej je Ljubljančanom vseeno za podražitve
ODGOVORI
0 0
NLKP
08. 11. 2025 20.33
Zaradi mene ali je 0,5€ ali pa 10€ je ne bom pil, spijem pivo iz trgovine za 1.2€ in je to to...
ODGOVORI
0 0
zmago56
08. 11. 2025 20.32
+1
Zoki ma vas rad!
ODGOVORI
1 0
Kletni Goban in Janževec
08. 11. 2025 20.33
Jurčka pa tistega drugega čudaka pa sploh
ODGOVORI
0 0
Lion90
08. 11. 2025 20.29
-1
Pa sej jo ni treba plavat, do 20€ se se policije ne klice al kako?
ODGOVORI
1 2
kcre
08. 11. 2025 20.29
+5
Zorane vse draži. Hajdarpašič ne plačuje novoletno stojnico nič. Na A8 piše...mam Vas rad. Ima rad izključno denar. Tri peta dela rondo Žale. Ne moreš v jarše kot človek. Pol mesta gradbišče. Ne bo v redu Zorane, veš. Usmerjal je promet na Bavarcu. Pa nisi ti prometnik. Obup !!!!! Zorane. Bežigrad
ODGOVORI
6 1
Prelepa Soča
08. 11. 2025 20.28
+2
Kakšne probleme si delate ljudje. Je zelo enostavno, kdor si lahko dnevno privošči kavo ali več po npr. 5€, pa 1 kratkega za 5€, pa pivo za 5€, pa škatlico cigaret itd., si bo pač privoščil. Kdor si pa ne more, bo pil doma ali pa sploh ne bo pil tega, ker razen vode, to ni nujno potrebno za življenski obstoj. Prav tako cigarete niso nujno potrebne za življenski obstoj, ravno obratno je. Vidite, kako enostavno je lahko življenje, če si ga ne, po nepotrebnem, komplicirate. Živite po SVOJIH in NE od DRUGIH zmožnostih, primerjajte se vedno s tistimi, ki imajo mnogo manj od vas in ne obratno.
ODGOVORI
3 1
Oliguma
08. 11. 2025 20.28
+3
Kofetkarjem, pijančkom in tobakarjem je treba cene naviti za 100% od trgovine dalje..
ODGOVORI
5 2
energetik10
08. 11. 2025 20.27
+2
hahah zakaj bi pa hodu na kavo, ce mi je doma iz aparata boljsa in cenejs😆
ODGOVORI
4 2
Kletni Goban in Janževec
08. 11. 2025 20.28
+3
Naša kelnarca ima lepo rito in nosi tiste gate na vrvico
ODGOVORI
3 0
kcre
08. 11. 2025 20.26
+6
Briga me ta kava.
ODGOVORI
6 0
Kuki_9
08. 11. 2025 20.25
+5
Uf to pa je tema, ali imajo vsi lokali v Sloveniji sploh dovoljenje oziroma pogodbo o rabi javne površine torej za vrt (teraso) na javni površini...hmm v Mariboru se eni taaaak razširijo, mize, lesene terase, poletne marele, do pločnika, da še mimo ne moreš, kaj lahko začne kdo nadzirat to po celi Sloveniji, pa ne podkupljeni policisti in inšpektorji, hvala ne, bodite raje doma, boste več haska naredili, enega fejst zaj..anega bi, prosim
ODGOVORI
5 0
Peni Stojanović
08. 11. 2025 20.23
+2
a ni zdej or muslicih popularno da je vse zastojen ?
ODGOVORI
3 1
Roadkill
08. 11. 2025 20.22
+4
Zoran "odprite denarnico " Janković
ODGOVORI
5 1
piko3
08. 11. 2025 20.20
+4
Pravilno! Se bo mogoče nehalo to kofetkanje po lokalih. Si ne predstavljam, da bi zjutraj vstal in šel v lokal na kavo. Đezvo imam doma, 5 minut časa za kuhanje in 10 minut uživanja na balkonu ob kavi!
ODGOVORI
6 2
Kletni Goban in Janževec
08. 11. 2025 20.19
+6
No Zoran, bi.lahko povedal da ste v MOL zapufani do amena, nje.
ODGOVORI
7 1
Ricola Swiss
08. 11. 2025 20.18
+9
Kuštravec pravi ne zapravljaj denarja brez veze, božičnica bo prišla za JU iz praznega žaklja.
ODGOVORI
9 0
mr.poper
08. 11. 2025 20.20
-5
Te je naredil .
ODGOVORI
1 6
Kviz
08. 11. 2025 20.15
-8
Cena kave, pijače in ostalih uslug v gostinskih lokalih so prenizke vsaj za tretino.
ODGOVORI
3 11
škamp
08. 11. 2025 20.20
+2
ziher maš kafano
ODGOVORI
4 2
Kletni Goban in Janževec
08. 11. 2025 20.15
+5
Po možnosti naj jim še vodo dobavijo iz CO "vodovoda"
ODGOVORI
6 1
Dragica Cegler
08. 11. 2025 20.15
+6
Pa saj vam ni treba piti kave v centru Ljubljane.Sicer pa,če nimate denarja ,si pa doma skuhajte kavo
ODGOVORI
7 1
Kletni Goban in Janževec
08. 11. 2025 20.17
-4
Dragica, nekateri še hodijo malo okrog po lokalih
ODGOVORI
0 4
zmago56
08. 11. 2025 20.14
+10
Zanimivo, v gnezdu levakov se obnašajo zelo kapitalistično.
ODGOVORI
11 1
300 let do specialista
08. 11. 2025 20.13
+4
Lj kavo naj pijejo žabe in preseratorji.
ODGOVORI
7 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330