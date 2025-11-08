Ali bomo v središču Ljubljane kmalu pili še dražjo kavo?

Središče prestolnice v soboto dopoldne vrvi od ljudi. Polni so tudi gostinski vrtovi, kjer si domačini in turisti najpogosteje privoščijo kavo. Cene pa: od dveh evrov za macchiato, 2,60 evra za kapučino in 3,60 evra za belo kavo. Za vročo čokolado pa je marsikje treba odšteti tud 5,50 evra.

A cene ponudbe v lokalih v središču Ljubljane bi lahko bile kmalu še višje. Predlagana nova cena takse za javne površine je evro na dan – za vsak kvadratni meter gostinskega vrta v središču. Za 100 kvadratnih metrov vrta to mesečno pomeni okoli 3000 evrov. Zdaj gostinec za isti gostinski vrt plačujejo približno 800 evrov manj.

Od zadnje podražitve teh taks je minilo več kot 10 let, pojasnjuje ljubljanski župan Zoran Janković. "Kaj nudimo vsem gsotincem, je to absolutno potrebno. Ne doseženo niti tretjino inflacije, ki je v tem času nastala, tako da je to naša odločitev. Vsak pa se sam odloča, ali potrebuje vrt ali ga ne potrebuje, pa kako velik vrt bo imel," pravi Janković.

Gostinci pravijo, da bodo strošek morali pokriti – z dvigom cen. "Če bodo želeli delavcem izplačati plače, se bo to moralo zgoditi. Mislim, da mora občina zelo dobro razmisliti, kaj bo naredila," pravi eden od gostincev.

Če bodo predlog novembra mestni svetniki potrdili, bodo višje takse veljale z novim letom.