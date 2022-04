Kmetijski minister Jože Podgoršek tudi danes vztraja, da o dogovoru o skupni ribolovni coni ne ve nič: "Tukaj moram generično zanikati kakršne koli informacije. Mi nimamo nobenih informacij, ne sodelujemo v teh pogovorih in zato bo na ta vprašanja verjetno odgovoril resorni minister, minister za zunanje zadeve."

Povsem drugačno taktiko so očitno ubrali Hrvati. Njihova ministra za zunanje zadeve in kmetijstvo sta se že pred mesecem skupaj udeležila sestanka z istrskimi ribiči, kjer so glede na odzive ribičev očitno govorili tudi o vzpostavitvi skupne ribolovne cone. "Slovenci nas kaznujejo, a mi njim ponujamo morje, da bi lahko ribarili, da nam umaknejo kazni," je dejal Danijel Kolec, ribič iz Umaga. "Kako to Hrvati komunicirajo, težko komentiram. Mi smo ves čas v navezi s slovenskimi ribiči in se tudi pogovarjamo, kaj bi morebitno takšno ravnanje lahko pomenilo," pa dodaja Podgoršek.