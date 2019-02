Ali davkoplačevalci res ne bodo plačali niti evra za maketo drugega tira?

So vpleteni v zgodbo o maketi drugega tira zavajali, ko so trdili, da zanjo davkoplačevalci ne bomo plačali niti evra? Iz podjetja, ki je izdelalo maketo, so sporočili, da bodo zoper državo oziroma Direkcijo za infrastrukturo vložili tožbo, s katero naj bi izterjali dobrih 133.000 evrov. Za takšno plačilo so se dogovorili v pogodbi, ki jo je Direkcija enostransko prekinila.

Zgodba z maketo tako postaja iz tedna v teden bolj bizarna. FOTO: Gregor Ravnik

Zelo vehementni so bili prejšnji teden, ko so Direkcijo obiskali ljubljanski kriminalisti, ob podpisu pogodbe takrat odgovorni in vpleteni. Tako Miro Cerar kot Jure Leben sta zatrjevala, da za maketo niso plačali niti evra.

Ves čas so podobno zatrjevali tudi na Direkciji za infrastrukturo. A danes nam je pravnica podjetja Art Rebel 9, ki je izdelala ta 133.590 evrov težak kontejner z maketo drugega tira, povedala, da bodo zoper državo vložili tožbo. Že poleti so k plačilu v pogodbi določenega zneska pozvali Direkcijo, ki jo vodi Damir Topolko, nato še državno odvetništvo, ki je logično stopilo na stran Direkcije. Prepričani so namreč, da so odgovorni pogodbo razveljavili neupravičeno. Spomnimo, Art Reblu 9 je pri izdelavi med drugim pomagal neizbran, takrat tudi cenejši ponudnik. Kar je takrat Direkcijo menda presenetilo. Prav to, kršitev pogodbe, ki je določala, da bo izvajalec izvedel naročilo brez podizvajalcev, je bil na koncu razlog za enostransko prekinitev. Danes pa iz Art Rebla 9 sporočajo: "To ni res, da niso vedeli, da ni podizvajalcev". Celo na sestankih, pravijo, so sedeli skupaj. In res, eden od podizvajalcev je tudi med prejemniki elektronske pošte, ki so si jo pošiljali takrat sekretar Jure Leben, PR agencija Futura in Direkcija.

Tak fiasko na začetku izgradnje drugega tira je zelo slab pokazatelj, kako so država in državni organi organizirani, je neposreden predstavnik civilnega nadzora za gradnjo Jadran Bajec. FOTO: POP TV