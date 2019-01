Ali delavci s kupljenimi spričevali delajo tudi v slovenskem zdravstvu?

Spričevala naj bi, tako nova razkritja bosanskih kolegov s portala Žurnal.info, prodajali tudi na državni zdravstveni šoli v Zenici, kar sicer tam odločno zanikajo. Zatrjujejo namreč: "To so neresnice. Zdravstvena šola v Zenici je državna šola in dela izključno v skladu z zakonom."

A dokumenti kažejo, da je eden od kandidatov dva letnika končal v pičlih 12 dneh, celotno šolanje pa v vsega pol leta. Da je spričevalo sumljivo, so opozorili celo iz Nemčije, kjer je delavec s kupljeno izobrazbo skušal dobiti službo. A kot pravijo na srednji zdravstveni šoli Zenica:"Zjutraj smo imeli inšpekcijski nadzor zaradi tega, pri nas je vse v redu, obstajajo matične knjige, obstajajo zapisniki, komisije, izpitni odbori, ki zagotavljajo, da se spričeval ne pridobiva na tak način ..."

Pikalo: V Bosni je moralo iti nekaj zelo, zelo narobe

A prav to je največja težava, priznavajo na našem šolskem ministrstvu. Kot je pojasnil šolski minister Jernej Pikalo: "Ko so spričevala legalno izdana, mi pa dejansko vemo, da izobraževanje ni bilo opravljeno. Ampak to je kriminalno dejanje, ki ga mi, če ga zaznamo, takoj prijavimo organom pregona," zatrjuje in priznava, da so pred leti takšne sporne prakse že zaznali.