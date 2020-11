Ali Erjavec namiguje na izhod iz koalicije? 'DeSUS vedno je in bo sledil svoji ideologiji'

Erjavec naj bi v pismu zavzel kar nekaj jasnih stališč, s katerimi namiguje, da je DeSUS vedno bila in tudi bo levosredinska stranka. Po naših informacijah naj bi bil zelo oster glede odzivanja oziroma neodzivanja stranke na določene teme, še posebej glede ideoloških vprašanj. Aleksandra Pivec je namreč v slabih osmih mesecih predsedovanja poudarjala, da se o ideologiji ne bodo pogovarjali in da DeSUS ni ideološka stranka.

Kot smo izvedeli, naj bi Erjavec v pismu poudaril ravno nasprotno: da DeSUS vedno je in bo sledil svoji ideologiji, torej zagovarjanju javnega zdravstva in šolstva, socialne države in antifašizma. Erjavec, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah dejal, da v vladi Janeza Janše ne bo več sodeloval, naj bi bil v pismu kritičen do Pivčeve, ki da je stranko samo izkoristila za lastne interese, ko je postalo hudo, pa jo je preprosto zapustila.