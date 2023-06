Ali gre s spornim razpisom za nov poskus korupcije v zdravstvu?

Odpiranje ponudb za nabavo več milijonov evrov opreme se je odvilo pred dvema dnevoma in ponudbo je tudi tokrat oddal zgolj Siemens Healthcare. Šest rentgenov in eno CT napravo je ponudil za 5,9 milijona evrov.

V GH holdingu, kjer se na razpis niso mogli prijaviti, so prepričani, da če razpis ne bi bil očitno pisan na kožo Siemensu, bi UKC lahko privarčeval 1,8 milijona evrov. Zmotile so jih tudi predvsem klinično nerelevantne tehnične specifikacije, ki jih je lahko zagotovil le en ponudnik. Dokumentacijo so zato poslali na protikorupcijsko in revizijsko komisijo, pa tudi na računsko sodišče. Prepričani so namreč, da je bil z razpisno dokumentacijo favoriziran zgolj en ponudnik, tudi tokrat podjetje SIEMENS Healthcare.