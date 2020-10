Ali hladen oktober pomeni hudo zimo?

Čeprav smo šele na polovici meteorološke jeseni, so razmere ponekod že povsem zimske. Meja sneženja se je včeraj že drugič v tem mesecu spustila do višjeležečih alpskih dolin, kar se sicer oktobra ne zgodi ravno vsako leto. V Ratečah in Kranjski Gori je zapadlo nekaj centimetrov snega in tudi v gorah je snega za zadnja leta neobičajno veliko. Glavno vprašanje, ki se postavlja ob tem je, ali to pomeni, da bo tudi zima hladna in snežena. Na to vprašanje vam najlažje odgovorimo tako, da pogledamo, kako je bilo v preteklosti.