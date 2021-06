Ali Hrvati res manipulirajo s korona statistiko pred turistično sezono?

Spodnja grafika prikazuje številke, ki jih ločeno prikazujeta dva spletna portala: slovenski Covid-19 sledilnik in hrvaški koronavirus.hr. V sredo so na Hrvaškem ob dobrih 5000 testiranjih potrdili 95 novih okužb, hospitaliziranih je bilo 342 oseb. Pod črto je na Hrvaškem aktivno okuženih 745 oseb. V Sloveniji so potrdili 83 novih okužb in 121 hospitaliziranih, torej precej manj kot na Hrvaškem, število aktivno okuženih pa znaša kar 2087 oziroma 180 odstotkov več kot pri naših južnih sosedih.