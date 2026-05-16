'Ali imamo lahko referendum o potapljanju države?'

Ljubljana, 16. 05. 2026 09.23 pred 49 minutami 2 min branja 15

Avtor:
24UR ZVEČER
Gregorčič in Lukšič

Za nami je politično napet teden – teden konfliktov, očitkov o pritiskih, sestavljanja 4. Janševe vlade in piljenja koalicijske pogodbe. Kaj se lahko zgodi ob tajnem glasovanju za mandatarja? Najverjetnejši je zdaj Janez Janša. Kaj lahko pričakujemo? O tem v oddaji 24UR ZVEČER s Petrom Gregorčičem in Igorjem Lukšičem.

"Interventni zakon je bila stvar, ki je bila ekspresno spravljena skozi. Obžalujem, da nekateri pomisleki, ki so bili celo tehtni, niso bili upoštevani," je komentiral Peter Gregorčič, ki pričakuje zaplete glede pobude za referendum. "Videli bomo, kaj bo storilo ustavno sodišče," je dejal ter poudaril, da to v vsakem primeru ne bo v lahkem položaju.

Kot je spomnil, referendum o davčnih zakonih ni mogoč, a tudi na pretekle besede ustavnega sodišča. "Reklo je namreč, da v primeru, ko je člen, ki ne sodi pod to nedopustnost referenduma, sprejet tako, da o tem referendum ni mogoč, je ta člen protiustaven, saj je sprejet po protiustavnem postopku," je jasen.

Po njegovem mnenju je bil sicer interventni zakon potreben zato, da so upravičili koalicijo, ki je bila sicer nepričakovana, ter da so podprli Stevanovića za predsednika DZ.

Igor Lukšič je prav tako kritičen do interventnega zakona. "Smer, ki so jo ubrali za doseganje enotnosti, je za državo katastrofalna," je prepričan. Dodal je, da to ni le težava za koalicijo, temveč za celotno državo, ter da bo moralo problem nasloviti ustavno sodišče.

"Ampak, ali imamo lahko referendum o potapljanju države? O fiskalnih zadevah se torej referendumov ne sme imeti, ampak kaj naj torej, če gre nekdo zavestno v milijardno škodo za državo? Bomo čakali štiri leta, da bodo vsako leto sproducirali en takšen zakon?" je vprašal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

igor lukšič peter gregorčič interventni zakon politika

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Castrum
16. 05. 2026 10.12
»Slovenija je ugrabljena država in čas je, da kdo to tudi pove, imamo režim, ki jo je ugrabil že leta nazaj z enim samim ciljem - obvladovanje vseh pomembnih institucij v državi, proračuna in poslov,« je povedal predsednik DZ.
Odgovori
0 0
Jožajoža
16. 05. 2026 10.08
Včasih se vprašam, ali je vse to samo lažna gledališka predstava za javnost ali pa v parlamentu sedijo skrajni desničarji ki so že po naravi brez moralnih vrednot, brez etičnega kodeksa.
Odgovori
0 0
Castrum
16. 05. 2026 10.05
Ali je omnibus dober?. Ne vem. Ali je potreben? Ne potreben, ampak nujno potreben za stabilizacijo financ in gospodarstva ter družbe. ..Kar bi pričakoval od vseh strank je to, da bi se o omnibusu konstruktivno pogovorili. Pavšalne in populistične izjave o učinkih zakona, so samo škodljive.
Odgovori
0 0
Banion
16. 05. 2026 10.02
ta zakon je nujno potreben kajti ko se bodo pokazali učinki bo prilika za omejevanje pokojnin, izdatkov za zdravstvo, socialnih transferjev ( kar morda ni nujnu slabo) in še česa. Jnaša to zna in potrebuje za svoje zadovoljstvo. Dokler nas bodo vodili prosluli gostilničarji in diplomiranci FDV ni pričakovati izboljšanja
Odgovori
0 0
Castrum
16. 05. 2026 10.02
Slovenija ni več demokratična država! Pika. Dokončna pika. V zadnjih 15ih letih je negativna obsesija z konzervativno politiko in histerično zavračanje vsega kar ni levo, pripeljala Slovenijo v mračne čase preteklosti, ko je bila samo ena in edina resnica. Res se ne moremo potem čuditi, zakaj tuja podjetja selijo sedeže svojih predstavništev ven iz Slovenijie in zakaj v zadnjih 4ih letih praktično ni niti ene tuje greenfield investicije v Sloveniji.
Odgovori
+3
3 0
BBcc
16. 05. 2026 10.01
3% rast. Pod Janšo pa sledi potop.
Odgovori
-2
1 3
brabusednet
16. 05. 2026 09.54
Levičarja tako,kaj pametnega ne znata povedat.Naj povesta,kako delujejo golobarske reforme.Pravi kaos in ropanje naroda.
Odgovori
-3
2 5
Vladna norost
16. 05. 2026 09.54
Volivci so dojeli, da leva scena ne zna drugega kot nabijati nove davke, višje davke, nove zadolžitve države...in futrati svoje pri koritu...ki zdaj prihajajo v ospredje kot kvazi nevladniki z enormnim apetitom po denarju davkoplačevalcev. Rezultat pa je, da v zameno dobimo velik NIČ in tri milijardno EUR luknjo v proračunu kljub rekordno visoki zaposlenosti, visoki inflaciji, višjim davkom, novim davkom...pred volitvami vse super in oh in sploh...po volitvah pa finančni "genij" Buštjančič poziva k varčevanju. Leva scena bo naslednja 4 leta v hudi travmi, abstinenčni sindrom od oblasti bo precej boleč. 4 leta golobizma v rokah Levice je bilo več kot preveč destruktivno za državo.
Odgovori
-1
2 3
SDS_je_poden
16. 05. 2026 09.57
Komaj čakam, da se pričneta cediti med in mleko pod desnuharijo. Managerjem se je že začelo. Kje so delavci?
Odgovori
-1
1 2
Gašper15
16. 05. 2026 09.48
Ko tole poslušaš ne veš kam bi šel ampak vse eno vidi se kako navijajo za Levi pol. Dejstvo je da je Levi pol vse uničil tudi njih so zelo svarili pred težavami pa vsem pa niso nobenega poslušali ampak res nobenega strokovnjaka ali kogar koli talali na polno bombončke sedaj pa urejajo finance in iščejo potrebni denar ker ga primanjkuje. Samo višje davke in višje dajatve pa še je obvezno ratalo.
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
16. 05. 2026 09.44
Ni važno levo ali desno rabimo normalne poštene ljudi.
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
16. 05. 2026 09.43
Levi pretiravajo nič usodnega ne bo. Lotrič je pa iz Selc doma tam je polno teh kvazi desnih
Odgovori
-4
1 5
VladaPada
16. 05. 2026 09.37
Podruznica Hamasa in Ajatole ni ne vlada kaj sele drzava to da pa ste 4 leta ropali narod pa je bila stacuna kamor ste vstopili in si samo vzeli in uzakonili prekrsek. No za vas se prekrsek ni ampak referenca da ste presedlali na bolje placane funkcije.
Odgovori
+0
4 4
Tadi 1973
16. 05. 2026 09.33
In zakaj k vam kot komentatorje vedno vabite le poražene levake, ki so nas v štirih letih uspeli pahniti za 30 let nazaj v preteklost in da o izgubljenih milijardah sploh ne govorimo!
Odgovori
+1
8 7
kakorkoliže
16. 05. 2026 09.32
Referendum vsekakor da, vendar kaj, ko ste si ga prepovedali.
Odgovori
-2
2 4
