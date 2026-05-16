"Interventni zakon je bila stvar, ki je bila ekspresno spravljena skozi. Obžalujem, da nekateri pomisleki, ki so bili celo tehtni, niso bili upoštevani," je komentiral Peter Gregorčič, ki pričakuje zaplete glede pobude za referendum. "Videli bomo, kaj bo storilo ustavno sodišče," je dejal ter poudaril, da to v vsakem primeru ne bo v lahkem položaju.

Kot je spomnil, referendum o davčnih zakonih ni mogoč, a tudi na pretekle besede ustavnega sodišča. "Reklo je namreč, da v primeru, ko je člen, ki ne sodi pod to nedopustnost referenduma, sprejet tako, da o tem referendum ni mogoč, je ta člen protiustaven, saj je sprejet po protiustavnem postopku," je jasen.

Po njegovem mnenju je bil sicer interventni zakon potreben zato, da so upravičili koalicijo, ki je bila sicer nepričakovana, ter da so podprli Stevanovića za predsednika DZ.

Igor Lukšič je prav tako kritičen do interventnega zakona. "Smer, ki so jo ubrali za doseganje enotnosti, je za državo katastrofalna," je prepričan. Dodal je, da to ni le težava za koalicijo, temveč za celotno državo, ter da bo moralo problem nasloviti ustavno sodišče.

"Ampak, ali imamo lahko referendum o potapljanju države? O fiskalnih zadevah se torej referendumov ne sme imeti, ampak kaj naj torej, če gre nekdo zavestno v milijardno škodo za državo? Bomo čakali štiri leta, da bodo vsako leto sproducirali en takšen zakon?" je vprašal.