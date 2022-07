Ali imate strah pred izpadanjem las?

S problemom izpadanja las se soočajo ženske kot tudi moški, vendar so težave in vzorki različni.

Pri ženskah se izpadanje las včasih pojavi zaradi lomljenja med hormonskimi spremembami, ali zaradi negativnega vpliva na lase med toplotnim oblikovanjem pričeske. Pri moških lahko čez čas pride do izgube volumna zaradi redčenja vlaken. Pri obeh spolih pa se izpadanje las pojavi pri korenu zaradi zunanjih dejavnikov kot sta stres in neustrezna prehrana, ki ima premalo hranil. Obe Genesis linij imata nekaj skupnih sestavin, razlike v sestavinah pa se pojavijo zaradi obravnavanja različnih vzrokov izpadanja, ki se glede na spol razlikujejo. Dišavi sta si med linijama podobni, z namenom predstavljati drzno, optimistično dišavo in sta dovolj izraziti, da se odzoveta na specifične želje in stališča obeh spolov. NAGRAJENA PRODUKTA Krepilna Genesis kopel Najboljši šampon, 2021 – ELLE International Beauty Awards Genesis Serum Anti-Chute Fortufuant Kategorija lasje: nega, 2021 - Cosmopolitan Beauty Awards Slovenija

GENESIS HOMME SEDAJ POUDAREK DAJE NA MOŠKE, KI IMAJO TEŽAVE Z IZPADANJEM LAS Sedaj imata oba spola (vseh starosti) rešitev za izpadanje las, linijo, ki izboljša razpoloženje in zagotavlja občutek udobja. Vsak si zasluži sijoče, čudovite lase. Krastase s ponosom predstavlja Genesis Homme, popolno luksuzno linijo za bolj goste lase, ki preprečuje izpadanje las za moške sodobne generacije. Njegov dvojni pristop uporablja znanost Krastase za preprečevanje dveh glavnih vzrokov izpadanja las z naprednimi aktivnimi sestavinami, ki dajejo takojšnje rezultate pri povečevanju gostote in delovanju proti izpadanju las. Enostaven za uporabo, diskreten in razkošen, učinkovit asortima petih izdelkov linije Genesis Homme se brezhibno vklopi v vsakodnevno rutino las za vsakega moškega. Na podlagi uspeha ženske linije las Genesis Krastase se Genesis Homme neposredno odziva na skrb moških vseh starosti in tipov las, ki se soočajo s posledicami redčenja las. DVA OSNOVNA TIPA PROBLEMA IZPADANJA LAS ZA MOŠKE Izpadanje las iz korenov Lasje sčasoma izgubijo moč v korenu las, kar povzroči izpadanje las in pogosto ustvari vidne spremembe na zatilju in na robovih lasišča. Stanjšana vlakna Posamezni lasje izgubljajo volumen, kar ustvarja občutek stanjšanih las brez življenja, in posledično oteži oblikovanje las.

KAJ POVZROČI IZPADANJE LAS PRI MOŠKIH? Vsak dan nam izpade 50-100 las, toda več kot to za posameznika ni naravno. Več različnih dejavnikov povzroča pospešeno izpadanje las. Zunanji dejavniki – UV sevanje ali onesnaževanje, kajenje, neustrezna prehrana Notranji dejavniki - Genetski mehanizmi in hormoni lahko povzročijo krčenje lasnih mešičkov, medtem ko se lasišče stara. Sčasoma normalne lase nadomestijo tanki, saj se premer vlaken zmanjša. Zaradi tega so lasje videti redki in manj gosti, prav tako lasje niso sijoči, mehki in prožni.

ZNANOST ZA IZPADANJEM LAS Kolagen je ključna sestavina, ko govorimo o ohranjanju las pri korenu. Naši znanstveniki so opazili, da na prezgodnje izpadanje las vpliva tudi zadebelitev ovoja okoli lasnih mešičkov. Kolagen se tam nabira, postane trd, to pa preprečuje, da bi se lasje globoko in trdno zasidrali pri korenini las. Trda ovojnica pritiska na papilo in zavira mikrocirkulacijo, ki je odgovorna za hranila v laseh. Če je folikel podhranjen proizvaja tanjša, bolj oslabljena vlakna, ki lahko posledično prezgodaj izpadejo.

TRI OSNOVNE SESTAVINE, POVEZANE V FORMULI, KI ZAGOTAVLJA UČINKOVIT REZULTAT ZA BOLJ GOSTE IN POLNE LASE KREATIN – molekula, sintetizirana iz esencialnih aminokislin, ki jo telo proizvaja naravno. Kreatin spodbuja tvorbo elektrostatičnih vezi v lasni skorji in pomaga obnoviti in okrepiti njihovo strukturo od znotraj. IZVLEČEK INGVERJEVEGA KORENA – tropsko zelišče, ki izvira iz Azije in se že tisočletja uporablja kot pripravek za zdravje in lepoto. Formule Genesis vsebujejo izvleček ingverjevega korena z Madagaskarja, pridobljenega z ekstrakcijo CO2, s postopkom zelene kemije. Sestavina je znana po svojem zaščitnem učinku pred negativnimi zunanjimi dejavniki. AMINEKSIL - dodan krepilnemu serumu proti izpadanju las v koncentraciji 1,5%. Je učinkovit pri preprečevanju izpadanja las. Z amineksilom ovojnica ostane prožna, kar omogoča, da se lasje bolj varno oprimejo lasišča in olajšajo vnos bistvenih hranil. Dišava za sodobnega moškega Dišava Krastase, ki predstavlja svetlo prihodnost Poznana kot Bergamotka Deliziosa, citrusna praprot z zaobljenimi lesnimi notami, je hranljiva izkušnja, ki krepi čute in dvigne razpoloženje.

Genesis moška kolekcija KOPEL Dve kopeli, ki nudita prilagojeno nego za moške z različnimi stopnjami redčenja las. DNEVNA KREPITVENA KOPEL - Dnevna očiščevalna, krepitvena kopel za oslabljene lase, nagnjene k redčenju (Kreatin + izvleček ingverjeve korenine) Več kot 80% potrošnikov meni, da je njihovo lasišče bolj energično, osveženo in uravnoteženo* Tekstura – Prozoren, svež gel Kako deluje – Čistilna formula, ki ustvari gosto, bogato peno in ustvari nečistoče in odvečni sebum ter lase dobro izpere.

*potrošniški test, 59 ljudi

KOPEL ZA GOSTOTO IN VOLUMEN - Kopel za volumen in gostoto za oslabljene, redke lase (Kreatin+ izvleček ingverjeve korenine) Med stiliranjem daje občutek več las Tekstura – Prozoren, svež gel Kako deluje – zagotavlja intenzivno, učinkovito dvojno čistilno negovalno moč, obogateno z glicerinom, ki vlaži in dodatno neguje vlakna. V embalaži, ki jo je mogoče reciklirati z 95% reciklirane plastike.

TEKSTURIZACIJA Dva izdelka za oblikovanje pričeske, ki nudita prilagojene rešitve za poudarjanje gostote KREPITVENI STYLING SPREJ ZA GOSTOTO – Sprej za krepitev in takojšnjo gostoto za oslabljene lase, nagnjene k redčenju. (Kreatin + izvleček ingverjeve korenine) Takoj zgosti in okrepi lase z učinkom teksture za boljši nadzor oblikovanja Tekstura – Tekoči sprej Kako deluje - Formula s polimeri za povečanje volumna ustvari film, ki zgosti lase in naredi boljšo teksturo vlaken za lažje oblikovanje in optimalen oprijem. GOSTI VOSEK ZA STILIRANJE - Glina za takojšnjo gostoto za oslabljene, redke lase (Kreatin + izvleček ingverjeve korenine) Takoj zgosti in okrepi lase s prilagodljivim oprijemom in matirajočim učinkom za naraven videz

Tekstura - nemastna bela voščena pasta Kako deluje – Formula s kombinacijo treh prehranskih lipidov, ki nudi intenzivno nego za vlaknine in učinek zgoščevanja. Vsebuje tudi ekspandirajoče polimerje, ki lasem dajejo volumen in teksturo, ter sestavine, ki ustvarjajo adhetivne točke za dodaten volumen.

NEGA KREPITVENI SERUM PROTI IZPADANJU LAS – Dnevni krepitveni serum za oslabljene lase, nagnjene k izpadanju (1.5% Amineksil + kreatin + izvleček ingverjeve korenine) Takoj okrepi, stimulira in napolni lasišče, hkrati pa zmanjša izpadanje las Tekstura – prozoren gel serum Formula, obogatena s kreatinom, izvlečkom ingverjeve korenine in 1,5% amineksila, krepi lase že po prvem nanosu, stimulira in oživi lasišče ter pomaga v boju proti izpadanju las. Kako se uporablja – Uporabljajte enkrat na dan zjutraj ali pred spanjem 6 tednov. Nanesite 4 odmerke na suho ali z brisačo posušeno lasišče, pramen za pramenom. 1 odmerek = 1 pipeta do oznake. Ne izpirajte. V primeru stika z očmi takoj in temeljito izperite. Steklenico je mogoče reciklirati in je iz 20% recikliranega stekla Pri liniji Genesis Homme mi je všeč, da kot stilistka lahko pomagam moškim, ki imajo težave z izpadanjem las. Poslušam njihove pomisleke in izberem izdelke, ki obravnavajo vse to – ne glede na to ali gre za moč, volumen ali redčenje las, za vse se najde rešitev, ki temelji na dejstvih. Imamo možnost olajšati in rešiti njihove probleme. – Darren Fowler, Krastase Pro Club član

