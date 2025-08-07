Ali izbrana helikopterja res izpolnjujeta standard? Poiskali smo mnenje v Nemčiji

Standard EN 13718. Standard, ki ga notranje ministrstvo zahteva pri novih, kakor pravijo, namenskih helikopterjih za nujno medicinsko pomoč. Ta ureja zmogljivostne zahteve helikopterja in medicinsko opremo, ki jo mora prevažati, pravi nemški zdravnik urgentne medicine z 20-letnimi izkušnjami.

"Prav tako določa, koliko prostora mora biti na voljo v kabini, da se lahko pacient varno oskrbi. Zalo delo moraš imeti dovolj prostora med glavo nosil ter koncem kabine, ta razdalja naj bi bila 50 ali 75 cm," pove dr. Florian Reifferscheid, predsednik združenja delovnih skupin urgentnih zdravnikov v Nemčiji.

Za razpis notranjega ministrstva sta prišli dve ponudbi, iz Airbusa in iz Leonarda, Pri nekaterih razporeditvah res lahko oba izpolnjujeta standard EN 13718, a se pri Leonardovem helikopterju zaplete pri sočasni uporabi vitla, ki ga reševalci denimo uporabljajo v gorah in je prav tako zahtevan v razpisnih pogojih.

"Na primer pri helikopterju 145 (Airbus) lahko pacienta naložiš med letom, znotraj helikopterja, in ga oskrbiš v kabini. Zdravnik lahko opravi vse potrebne posege v helikopterju brez dodatne pristajalne procedure. Nisem pa povsem prepričan, ali je to mogoče tudi pri modelu 169 (Leonardo)," pravi Nemec.

Nosila so v Leonardovem helikopterju med uporabo jeklenice namreč postavljena prečno na smer letenja, torej je pacient z glavo in nogami obrnjen proti stranskim vratom.

Državna sekretarka Helga Dobrin je v naši oddaji dejala: "V tem razpisu se nahaja v tehničnih specifikacijah standard, ki omogoča ustrezno oskrbo glave".