Ali izbrana helikopterja res izpolnjujeta standard? Poiskali smo mnenje v Nemčiji

Ljubljana, 07. 08. 2025 22.18 | Posodobljeno pred eno minuto

Po soočenju v našem studiu, ko je državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadev Helga Dobrin trdila, da izbrana reševalna helikopterja Leonardo v vrednosti 32 milijonov evrov izpolnjujeta evropski standard EN 13718, reševalci, ki dnevno letijo, pa so vztrajali, da ne, smo neodvisno tretje mnenje poiskali v Nemčiji. Pogovarjali smo se s predsednikom Zveznega združenja delovnih skupin urgentnih zdravnikov v Nemčiji, ki že 20 let leti z reševalnimi helikopterji.

Standard EN 13718. Standard, ki ga notranje ministrstvo zahteva pri novih, kakor pravijo, namenskih helikopterjih za nujno medicinsko pomoč. Ta ureja zmogljivostne zahteve helikopterja in medicinsko opremo, ki jo mora prevažati, pravi nemški zdravnik urgentne medicine z 20-letnimi izkušnjami.

"Prav tako določa, koliko prostora mora biti na voljo v kabini, da se lahko pacient varno oskrbi. Zalo delo moraš imeti dovolj prostora med glavo nosil ter koncem kabine, ta razdalja naj bi bila 50 ali 75 cm," pove dr. Florian Reifferscheid, predsednik združenja delovnih skupin urgentnih zdravnikov v Nemčiji. 

Za razpis notranjega ministrstva sta prišli dve ponudbi, iz Airbusa in iz Leonarda, Pri nekaterih razporeditvah res lahko oba izpolnjujeta standard EN 13718, a se pri Leonardovem helikopterju zaplete pri sočasni uporabi vitla, ki ga reševalci denimo uporabljajo v gorah in je prav tako zahtevan v razpisnih pogojih. 

"Na primer pri helikopterju 145 (Airbus) lahko pacienta naložiš med letom, znotraj helikopterja, in ga oskrbiš v kabini. Zdravnik lahko opravi vse potrebne posege v helikopterju brez dodatne pristajalne procedure. Nisem pa povsem prepričan, ali je to mogoče tudi pri modelu 169 (Leonardo)," pravi Nemec. 

Nosila so v Leonardovem helikopterju med uporabo jeklenice namreč postavljena prečno na smer letenja, torej je pacient z glavo in nogami obrnjen proti stranskim vratom. 

Državna sekretarka Helga Dobrin je v naši oddaji dejala: "V tem razpisu se nahaja v tehničnih specifikacijah standard, ki omogoča ustrezno oskrbo glave". 

Njene besede le delno držijo, saj pri uporabi vitla reševalci v Leonardovem helikopterju pacienta položijo prečno na smer leta, kar pa ni v skladu s standardom EN 13718. Ta po besedah našega sogovornika iz Nemčije predvideva: "Da se pacientu zagotovi varno oskrbo, ki je v skladu s standardom, morajo biti nosila nameščena v smeri leta. Če so nameščena prečno na smer leta, ni dovolj prostora za vse ukrepe, predvsem za oskrbovanje dihalnih poti". 

Ob tem pa je zanimiva še izjava državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, ki je v zdravstvenem domu Litija koordiniral službo nujne medicinske pomoči, kasneje bil pomočnik in namestnik direktorja, da ni primeren za pojasnjevanje standarda 13718.

"Jaz za pojasnjevanje teh strokovnih zadev sigurno druga stroka, torej letalska stroka, jaz tega ne morem," je dejal sekretar Denis Kordež. 

"Osredotoča se na medicinske potrebe v reševalnem helikopterju. Torej je celoten standard napisan tako, da ima letalo ali helikopter, v tem primeru zmožnost izvajanja reševalnih misij," je še povedal Reifferscheid. 

Razpis se bo zaključil v petek ob polnoči.

