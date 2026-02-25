Ali je kritika Repića vplivala na njegovo aretacijo? Policija trdi, da ne

Ali so prizori z Brnika, ko so kriminalisti aretirali vplivneža Repiča, politično maščevanje vladajočih ali učinkovito preganjanje kriminala?
"Včerajšnje operativne aktivnosti naših preiskovalcev niso povezane z zadnjim v javnosti izpostavljenim primerom spletnega napada. To nima nobene zveze," je bil kratek in jedrnat direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, Darko Muženič.
Kmalu po prijetju je sicer več opozicijskih poslancev namignilo, da gre za politično montiran proces. "V Svobodi počasi vsi pridemo na vrsto," je zapisal poslanec NSi Aleksander Reberšek na X. Poslanec SDS Andrej Kosi pa, da "politizirana policija dela. Smodeja po 3 letih še niso uspeli pridržati."
"Stranka, ki ima težave, naj ne pokaže s prstom na druge, ampak se mora najprej zazreti v sebe," je poudaril predsednik SD, Matjaž Han. "Res upam, da ni politično motivirano."
Vplivneža ni aretirala vlada, pa je prepričan sookordinator Levice, Luka Mesec. "Vplivneža je aretirala policija. Mislim, da je nemogoče in nepošteno povezovati vse, kar se v Sloveniji ta hip dogaja z volitvami. Da, stranke gremo na volitve, ampak policija in ostali organi pa normalno opravljajo svoje delo."
Anže Logar, predsednik Demokratov, pa ni tako prepričan. "Sosledje dejanj in neverjetna učinkovitost policije se zdi kot naključje. Upam, da ni. Če pa se bo pokazalo, da so bili v tem postopku razne procesne napake ali pa dejanja brez ustrezne podlage, pa mislim, da bo to ena od večjih afer aktualne vlade," je poudaril.
V Gibanju Svoboda aretacije niso želeli komentirati. Repič pa je na svojem Instagramu objavil pomenljiv video jate golobov, ki jedo burek. Na jogurtu pa pripis: "Nismo fejk."
Zjutraj sta bila sicer profila Roberta Goloba in Gibanja Svoboda na istem socialnem omrežju sredi predvolilne kampanje znova nedostopna za javnost. "V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev iz profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. Zaradi tega smo bili ponovno prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev," so zapisali v stranki.
Tako pa je včeraj dilemo, ali gre res za kibernetski napad ali le upor domačih spletnih vplivnežev, komentiral šef vlade. "Jaz mislim, da gre tukaj za zelo velik nesporazum na družbenih omrežjih. Mogoče celo ni nastal naključno. Napad je pa zelo resničen. In to ni moja teza", je dejal Golob.
"Morajo se navaditi, da če ti gradiš zgodbo na socialnih omrežjih, potem lahko tudi pričakuješ, da vsi s tabo niso zadovoljni in da se nekateri organizirajo," je bil jasen predsednik SD, Matjaž Han.
Na policiji so sicer še poudarili, da so preiskavo Repića začeli več tednov pred njegovo spletno vojno s premierom in vladajočo stranko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.