Slovenija

Ali je kritika Repića vplivala na njegovo aretacijo? Policija trdi, da ne

Ljubljana, 25. 02. 2026 19.43

Avtor:
Anže Božič
Aleksandar Repić

Je bil vplivnež Repič ekspresno obravnavan zato, ker se je na družbenih omrežjih spustil v ostro kritiko predsednika vlade Roberta Goloba in njegove stranke? Na policiji odgovarjajo, da primera v ničemer nista povezana. A v vrhuncu predvolilne kampanje so v domači politiki takoj zakrožile različne teorije. Instagram profila šefa vlade in njegove stranke pa sta bila znova več ur nedostopna.

Ali so prizori z Brnika, ko so kriminalisti aretirali vplivneža Repiča, politično maščevanje vladajočih ali učinkovito preganjanje kriminala?

"Včerajšnje operativne aktivnosti naših preiskovalcev niso povezane z zadnjim v javnosti izpostavljenim primerom spletnega napada. To nima nobene zveze," je bil kratek in jedrnat direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, Darko Muženič.

Aleksandar Repić
Aleksandar Repić
FOTO: Facebook

Kmalu po prijetju je sicer več opozicijskih poslancev namignilo, da gre za politično montiran proces. "V Svobodi počasi vsi pridemo na vrsto," je zapisal poslanec NSi Aleksander Reberšek na X. Poslanec SDS Andrej Kosi pa, da "politizirana policija dela. Smodeja po 3 letih še niso uspeli pridržati."

"Stranka, ki ima težave, naj ne pokaže s prstom na druge, ampak se mora najprej zazreti v sebe," je poudaril predsednik SD, Matjaž Han. "Res upam, da ni politično motivirano."

Vplivneža ni aretirala vlada, pa je prepričan sookordinator Levice, Luka Mesec. "Vplivneža je aretirala policija. Mislim, da je nemogoče in nepošteno povezovati vse, kar se v Sloveniji ta hip dogaja z volitvami. Da, stranke gremo na volitve, ampak policija in ostali organi pa normalno opravljajo svoje delo."

Anže Logar, predsednik Demokratov, pa ni tako prepričan. "Sosledje dejanj in neverjetna učinkovitost policije se zdi kot naključje. Upam, da ni. Če pa se bo pokazalo, da so bili v tem postopku razne procesne napake ali pa dejanja brez ustrezne podlage, pa mislim, da bo to ena od večjih afer aktualne vlade," je poudaril.

V Gibanju Svoboda aretacije niso želeli komentirati. Repič pa je na svojem Instagramu objavil pomenljiv video jate golobov, ki jedo burek. Na jogurtu pa pripis: "Nismo fejk."

Zjutraj sta bila sicer profila Roberta Goloba in Gibanja Svoboda na istem socialnem omrežju sredi predvolilne kampanje znova nedostopna za javnost. "V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev iz profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. Zaradi tega smo bili ponovno prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev," so zapisali v stranki.

Tako pa je včeraj dilemo, ali gre res za kibernetski napad ali le upor domačih spletnih vplivnežev, komentiral šef vlade. "Jaz mislim, da gre tukaj za zelo velik nesporazum na družbenih omrežjih. Mogoče celo ni nastal naključno. Napad je pa zelo resničen. In to ni moja teza", je dejal Golob.

"Morajo se navaditi, da če ti gradiš zgodbo na socialnih omrežjih, potem lahko tudi pričakuješ, da vsi s tabo niso zadovoljni in da se nekateri organizirajo," je bil jasen predsednik SD, Matjaž Han.

Na policiji so sicer še poudarili, da so preiskavo Repića začeli več tednov pred njegovo spletno vojno s premierom in vladajočo stranko.

zajebant1
25. 02. 2026 21.12
Golobiva policija laže
Odgovori
0 0
zmago56
25. 02. 2026 21.00
Na depolitizirane policiji so v času golobizma pričeli pravljice pripovedovati.
Odgovori
+1
1 0
DJ-Pero
25. 02. 2026 20.54
HA,HA,HA!!! 😂 V golobišču se bojijo, da bo totalna štala, ko pride do prvega računalnika... 😅 Golob in "naša" megainfluencerka Tinca že na okopih! NEPRECENLJIVO! 😂
Odgovori
+2
3 1
junij66
25. 02. 2026 20.43
REPIČA POLICIJA TAKOJ PRIDRŽI. UROŠA SMODEJA IZ AFERE FOTOPUB PA POLICIJI TEGA NI USPELO ŽE 3 LETA.
Odgovori
+4
4 0
murate
25. 02. 2026 20.28
Ta aretacija je velika sramota za slovensko policijo. Absolutno ne zaradi bližajočih volitev ,ampak zaradi popolnoma druge zadeve. Repič ni noben biser od človeka. Je pa tu vprašanje kaj sta imela z odvetnikom xy že pred afero z mladoletniki. Videl sem posnetek ki ga je Repič objavil kjer deklica danes malo čez 20 let razlaga kaj se je zaradi njene radovednosti in naivnosti dogajalo v hotelih z njo in kakšnimi fantki ki jih naj bi odvetnik xy pripeljal s sabo. Po seansi jo naj bi odpeljal z črnim mercedes om in iz predala potegnil kup denarja ter ajde bi ji dal 200 e. Pogledal sem tudi posnetek ko je obiskal odvetnika xy v pisarni in njegovi tajnici dal vizitko da ga bodo lažje našli. Prav zato se sprašujem kaj so imeli ne imela že prej ,kakšno dolžino ima ta brada. Zakaj sramota policije ,ker je policija očitno na podlagi poznanstev filmsko aretirala Repič, ki je že izpuščen ,bla bla bla pri njemu našla 3 jointe za lastno uporabo ,plašilko in 5 patronov iz ww1 ki jih najdeš na Primorskem ko pobiraš solato na vrtu. Namesto da bi policija aretirala xy aretirala da ne skriva dokazov in grozi pricam in furs ugotavljal od kje kopica denarja v predalu črne mečke in kako da kr 200 e za Mal se xa so pokazali vsaj meni da se pazimo kaj govorimo delamo pišemo ker nas bo policija vrgla v dojko če ne bomo pridni.
Odgovori
+5
6 1
DJ-Pero
25. 02. 2026 20.46
Ja... ampak to zdaj ni važno. Važno, da se Repića utiša do volitev... 😡
Odgovori
+2
2 0
Darko32
25. 02. 2026 20.48
Tudi sam sem natančno si ogledal navedeni posnetek in tudi tega, kjer sta odvetnik in še nejgov kamerad oba nažigala mladoletno osebo in Potem takšni izprijenci napadajo osebo, aktera se je izpostavila in to objavila. Tukaj vidimo, da POLICAJI sploh niso zavarovali žrtve in so napadli tistega, k ijepodal prijavo. Še več blokirali so snemanje in z tem jasno pokazali, da gredo v r ponarejanja dokazov. Zato morajo REPIČA utišati. Tukaj so POLICAJI naredili strateško napako in javno pokazali, da držijo štango sisitemski korupciji in kriminalu. Temu odvetniku pobrati pravosodni izpit in ga zapreti. Namreč z tem je pokazal ta spoli izprijenec, da nima urejenih vrednot kot moški.
Odgovori
+1
1 0
murate
25. 02. 2026 20.55
Zadeva ni povsem jasna zakaj je policija izvedla tako kot da je vlada kriva,da ni Janša poskušal spor med odvetnikom xy in repičevimi izkoristiti za omalovažovanje Goloba.Če pogledam velike jumbo plakate ob cestah ki dobesedno žalijo me nebi čudilo. Tako umazane kampanije kot se gre nekdo z temi plakati je dokaz da nas nič ne sme presenetiti
Odgovori
0 0
murate
25. 02. 2026 20.56
Fojbo ne dojko
Odgovori
0 0
DJ-Pero
25. 02. 2026 20.26
Luka Mesec... ma dej nehaj nooo!!! Ne govori pravljic, model! Aja, vlada ni imela nič s tem, temveč policija... 😂 Povezave pa nobene?! 🤪
Odgovori
+4
5 1
DJ-Pero
25. 02. 2026 20.24
Ha,ha,ha... 😂 Ja,ja... sami slučaji! Tudi Tarča je po določenih razkritjih "čudežno" poniknila, Repić "čudežno" zadržan v polnem predvolilnem času... še malo in bo kakšen "čudežno" poletel iz 7. nadstropja ala Russian style. 😡 Katastrofa od vlade!!! 🤮
Odgovori
+2
3 1
Razumnež
25. 02. 2026 20.12
Bo Tamara Vonta vodila preiskovalno komisijo in ne bodo našli nepravilnosti..... nič bat, a ne Tamara?
Odgovori
+2
2 0
Razumnež
25. 02. 2026 20.11
Lepo je vse bilo danes razloženo na Planet18...... Kar se tiče pa patološkega populističnega lažnjivca Goloba pa raje ne bi izgubljal besed.
Odgovori
+1
1 0
Free_Palestine
25. 02. 2026 20.04
Joj, kaj vam bo sedaj Repić naredil... vse se mi smilite.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
