Je na obzorju nova politična stranka?

Medtem ko se parlamentarne stranke z obiski na terenu in predstavitvami programov že pripravljajo na volitve, voda v grlo teče nepovezanim poslancem. V prvi vrsti prvemu med izvoljenimi, Igorju Zorčiču. Ta je že zavrnil možnost priključitve kateri koli drugi parlamentarni stranki, z ustanovitvijo nove stranke pa se mu očitno še ne mudi."Ne glede na to, da ima ta vlada oziroma koalicija formalno manj kot polovico glasov v državnem zboru, ima še vedno dovolj podpornikov iz nekaterih poslanskih skupin opozicije. Dokler je tako, vlada uživa podporo in se lahko nadejamo samo rednih volitev," pojasnjuje Zorčič.

Je pa pogovore o naskoku na parlamentarno politiko potrdil kočevski župan Vladimir Prebilič: "Pogovori tečejo z različnimi ljudmi, tako da ni gospod Zorčič v tem pogledu nobena izjema. So še mnogi drugi, s katerimi se pogovarjamo. Res je, da nismo še nikjer postavili pike na i." Ob Prebiliču, ki konkretnih imen za zdaj še ne razkriva, naj bi se z Zorčičem povezovali še nekateri drugi župani."Manjša skupina nas meni, da bi bilo morda smiselno sodelovati iz dveh popolnoma preprostih razlogov. Prvi je ta, da se nam preprosto zdi, da je politika, ki jo trenutno gledamo, na ravni, ki ne more biti v ponos nikomur v Republiki Sloveniji, kar velja tako za levi kot za desni blok," razlaga Prebilič.