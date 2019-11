Ali je na vidiku nova trgovinska vojna med ZDA in EU?

Za vse, ki vas zanima, kako spletno trgovati na svetovnih finančnih trgih ali za tiste, ki bi radi razširili svoje znanje in spoznavali nove stvari, je Fortrade pripravil brezplačno e-knjigo z naslovom Trgovanje na svetovni borzi za začetnike. E-knjigo lahko prenesete s spodnjo povezavo.

Tradicionalni zavezniki

V preteklosti so ZDA gledale na EU kot na ključnega zaveznika, nekatere države EU pa so naklonjene stališču predsednika Trumpa do Kitajske, tudi ko so ZDA grozile s prvim krogom tarif proti Pekingu. Toda leta 2018 je predsednik Trump izjavil, da EU izkorišča ZDA. Nato je konec maja 2018 na evro območju uvedel tarife za jeklo in aluminij. EU se je odzvala s svojimi tarifami za ameriško blago v vrednosti 3 milijard dolarjev.

Že tako šibko gospodarsko območje evra se je znašlo še pod večjim pritiskom, največ pa je utrpela nemška borza. Moč nemške borze v velikimeri temelji na proizvajalcih avtomobilov, kot so BMW, Volkswagen in Daimler. Če Američani uvedejo tarife za njihove avtomobile, bi to slabo vplivalo na nemške borzne indekse. ZDA so najpomembnejši izvozni trg evropskih avtomobilov, saj tja izvozijo 29% vseh avtomobilov.

Vendar najnovejši dogodki kažejo, da je na vidiku rešitev. V zadnjih nekaj tednih je ameriški pristop k trgovini s Kitajsko in z EU bolj diplomatski - verjetno, ker Trump namerava spet kandidirati in noče škodovati ameriškemu gospodarstvu v ključnih trenutkih.