Upravno sodišče preklicalo imenovanje direktorice Tehniškega muzeja Slovenije

Juršičeva v življenjepisu niti ne navaja, da ima kakršnekoli izkušnje na področju muzejske dejavnosti. Potrdila nam je, da z muzeji do zdaj zares ni imela opravka. Je pa delala na Ministrstvu za notranje zadeve kot prevajalka in tolmačka za francoščino, španščino in portugalščino ter delovala na področju javne diplomacije – spremljala je slovenske politike na službenih poteh.

Juršičeva v življenjepis med drugim navaja, da ima diplomo iz francoskega in španskega jezika s književnostjo, magisterij iz romanskih študij ter doktorat iz humanistike in družboslovja. V njem pa ne piše, da ima kakršno koli znanje s tehniškega področja (na primer: kmetijska tehnika, gozdarstvo, energetika, komunikacija, informatika, tiskarstvo … ), ki je glavna dejavnost muzeja in zatorej razpisni pogoj za mesto direktorja. Da je naknadno pridobila znanje iz teh branž, ni potrdila.

Tako ministrstvo kot Juršičeva zagotavljata, da ima dovolj organizacijskih in vodstvenih izkušenj. "Ob pomembnih projektih sem organizirala in vodila večje ekipe, ki so jih sestavljali posamezniki, podjetja in strateški mednarodni partnerji,"je izpostavila Juršičeva, ko smo jo vprašali, ali je morebiti naknadno pridobila ustrezna znanja in kompetence, ki jih je zahteval razpis, pa jih morda v javno objavljenem življenjepisu na spletu ni navedla.

Prvo vprašanje, ki se zastavlja, je, kako je ministrstvo obravnavalo razpisni pogoj sposobnost vodenja dela. Barbara Juršič je resda od leta 2015 direktorica in polovična lastnica podjetja Piktorama, katerega dejavnost je prevajalstvo in video produkcija, a je direktorica zgolj eni osebi, ki je hkrati lastnik druge polovice podjetja, kažejo podatki GVIN. Lastnik te druge polovice Piktorame pa je Matjaž Lobnik , sin profesorja ljubljanske Biotehniške fakultete Franca Lobnika , ki je bil leta 2008 kandidat za okoljskega ministra in je bil tako kot kulturni minister Zoran Poznič iz vrst stranke SD.

Ministrstvo odgovarja:prevajalkaJuršičeva izpolnjuje vse kriterije,študij jezikov je povezan z informatiko in tiskarstvom

Juršičeva je ministrstvu predložila program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, s čimer je prepričala ministrstvo. Njihova komisija je namreč ocenila, da Juršičeva dobro pozna razmere in dejavnost osrednjega tehniškega muzeja in se zaveda pomena njegovega poslanstva. "Le dr. Barbara Juršič je v svojem načrtu dela in v ustnem razgovoru podala veliko svežih in inovativnih zamisli o viziji vodenja muzeja v prihodnosti in izrazitejši podobi v javnosti. Med drugim je predlagala večje širjenje tehniške kulture, redno sodelovanje s sorodnimi ustanovami, promocijo dosežkov slovenskih raziskovalcev in tehnikov, prikaz najuspešnejših podjetij na Slovenskem ter sodelovanje z znanostjo in tehnologijo … " je nekaj razlogov, zaradi katerih je komisija Pozniču predlagala, da za direktorico TMS imenuje dr. Barbaro Juršič.

Na ministrstvu za kulturo ob tem trdijo, da se prevajalsko, družboslovno in humanistično znanje Juršičeve povezuje s tehniškimi vedami in da torej njena izobrazba ne striže z razpisnimi pogoji:"TMŠ utemeljuje svoje poslanstvo z zbirkami tudi s področij informatike in tiskarstva, kamor sodi tudi študij tujih jezikov." Nadalje razlagajo, da je študij jezikov in književnosti na področju humanistike in družboslovja zastopan v vseh muzejih na področju upravljanja in razstavljanja premične in nesnovne dediščine.