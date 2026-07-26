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Ali je prav, da se otrok dolgočasi?

Ljubljana, 26. 07. 2026 11.38 pred 15 dnevi 3 min branja 8

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
monika erjavec bizjak 2

Kakšni so spomini na vaše otroštvo? Kratka risanka, po kateri so si zajčki umili zobe? Veliko igre zunaj, pomoč pri hišnih opravilih in neskončna druženja s prijatelji? Spomini današnjih otrok bodo drugačni in v veliki meri povezani z zasloni in organizacijo urnika z obšolskimi dejavnostmi, kjer pa časa za dolgčas praktično ni. Kar je škoda, saj bi bil dolgčas za mlade možgane nujen in koristen. Zakaj?

Starši za svoje otroke naredijo vse. Tudi ko se ti dolgočasijo, jim iz rokava stresejo novo dejavnost, da se zlahka zamotijo. Ali je to na dolgi rok pravilna poteza, smo v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet vprašali magistrico zakonskih in družinskih študij na Zvezi Anita Ogulin, Moniko Erjavec Bizjak.

Naučimo otroke, kako se dolgočasiti, svetuje Monika Erjavec Bizjak.
Naučimo otroke, kako se dolgočasiti, svetuje Monika Erjavec Bizjak.
FOTO: Svet na Kanalu A

Zdržati z dolgčasom je težko, a koristno

"Kratkoročno je to dobra rešitev, saj otroku ponudimo rešitev, dolgoročno pa zagotovo ne, saj otroku odvzamemo priložnost, da zdrži s tem neprijetnim občutkom, da se dolgočasi. Otroci so deležni neprijetnih čutenj in prav je, da jim pomagamo, kako zdržati z njimi," pravi sogovornica. Sčasoma se starš utrudi od neprestanega animiranja in otroku ponudi bližnjico – telefon ali tablico. Otrok se v trenutku umiri, a kaj se zares dogaja v njegovih možganih? "Možgani so zelo močno stimulirani od vseh zunanjih dražljajev, na primer ko gleda posnetke ali risanke. Otroški možgani niso pripravljeni na tako močne dražljaje. To se tudi kaže v otrokovem nemiru," razlaga delavka na Zvezi Anita Ogulin, ki meni, da so tudi današnje risanke drugačne kot nekoč. Intenzivnejše barve in zvoki otroške možgane še bolj stimulirajo.

Podrobnostim o koristih dolgčasa za razvoj otroka, o znakih digitalnega avtizma in kako pomagati, lahko prisluhnete v pogovoru iz oddaje Svet na Kanalu A, ki ga najdete na povezavi.

Ko otrok potoži, da mu je dolgčas, ni treba takoj iskati nove dejavnosti. Erjavec Bizjakova namreč pravi, da je pravilen in preprost odziv, da mu povemo: "Ja, verjamem, da ti je dolgčas," nato pa, namesto da mu ponudimo našo idejo, kako naj prežene dolgčas, začnemo skupaj iskati rešitev.

Digitalni avtizem nastane zaradi prekomerne izpostavljenosti zaslonom.
Digitalni avtizem nastane zaradi prekomerne izpostavljenosti zaslonom.
FOTO: Svet na Kanalu A

Zdravo postavljene meje preprečujejo digitalni avtizem

Da otrok ne odkrije in ne začne uporabljati elektronskih naprav, je dandanes že skoraj nemogoče. Strokovnjakinja opisuje novodoben izraz, na katerega moramo biti pozorni: "Digitalni avtizem je prekomerna izpostavljenost zaslonom pri otrocih, ki so v predšolskem obdobju, in simptomi, ki se kažejo, so podobni simptomom motenj avtističnega spektra," ter dodaja, kako lahko odkrijemo prve signale: "Pri otrocih se kaže v pomanjkanju pozornosti, koncentracija jim bega, težko držijo očesni stik. Že prvi telesni znaki, ki nas lahko opozorijo na digitalni avtizem, so kratkovidnost in debelost."

Hkrati pomirja zaskrbljene starše, da to ni nepovratno stanje in da lahko kadarkoli začnemo postavljati meje: "Otrok se bo upiral, a je pomembno, da starši raziščejo in vedo, zakaj in kako mu postavljajo meje. Starši so tudi nemočni pri spremembi digitalnega sveta. Najslabše pa je prepovedovati in moralizirati otrokom, ne da bi pogledali svoj čas gledanja zaslonov."

Tudi starši imajo pravico do dopusta in dolgčasa.
Tudi starši imajo pravico do dopusta in dolgčasa.
FOTO: Svet na Kanalu A

Dopust je odklop za vse, tudi starše

Kaj pa na dopustih, kako se lahko tam posvetimo otrokom? Na začetku izpostavi, da imamo vsi pravico do dopusta, zato naj starši ne čutijo odgovornosti, da se mora ves čas nekaj dogajati in da mora biti družina nenehno aktivna. "To je idealen čas, da otroku na novo vzbudimo občutek povezanosti. Dobro sporočilo je, da povezanost krepimo skozi živi stik, kjer prebujamo svoja čutila. To je nekaj, česar splet otroku ne more dati. To je kakovosten dopust, četudi ne vzamemo vseh knjig in iger. Zdržati skupaj v pristni povezanosti je nekaj, kar da otroku največ," pravi Erjavec Bizjakova in staršem svetuje, naj se tudi sami dolgočasijo, skupaj z otrokom gledajo sončni zahod in samo so – prisotni v trenutku. V tišini se lahko drug o drugem naučimo veliko.

digitalni avtizem dolgčas počitnice otroci
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KOMENTARJI8

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Smuuki
27. 07. 2026 10.02
Metelkova potrebuje nove odjemalce. Država načrtno uszvarja razmere da se znajdejo tam. Nič delat, obilo denarja ki ga itak znesejo dilerjem sami pa ububožani, neuspeli propadejo ko se znakdejo na dnu družbe. Podret metelkovo in otrokom, mladini dat moznost dela in zaslužka. Svojega zasluzenega denarja ne daš zlepa iz rok. Podarjen denar pa zlahka daš kamor koli. Dvakrat narobe. Izčrpujemo javno blagajno in iz dobrih ljudi naredimo brezdelne parazite
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+1
1 0
periot22
26. 07. 2026 21.42
Naučite jih delovnih navad pa jim nikoli ne bo dolgčas, ne da ne znajo niti osnovnih opravil, vsak otrok lahko doma pomaga v gospodinjstvu in na kmetiji, ne da visi na telefonu!
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+1
1 0
Minifa
26. 07. 2026 21.39
"" Stroka "" je vzela otrokom srečno otroštvo, igro, veselje in niso drugega kot poizkusni zajci, za neke kvazi diplomate, zato pa je cela generacija totalno sfalirana..
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+3
3 0
Kameleon Kiddo
26. 07. 2026 20.06
Pregovor:" čas je denar"je naredil globoko zarezo v človeško psiho. In sicer si od takrat mislimo da če ne delaš ali počneš nečesa si faliran ali lenuh ipd. Kmetje v 18 in 19 stoletju so imeli vec kot polovico leta fraj (od dela na gospodarjevi zemlji) ter vsaki dan 2h kosilo ki so ga v.miru doma pojedli z družino. Nihče me ne bo prepričal da je trenutni sistem karkoli drugega kot kapitalistično grebatorsko požeruharsko maslo.
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-1
0 1
patogen
26. 07. 2026 18.59
V tretjem svetu se ne dolgočasi, saj jih je dovolj otrok okoli njega...
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+1
1 0
travc
26. 07. 2026 15.21
Bolje kot da mora delat kot v Bangladešu.
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+2
4 2
Smuuki
26. 07. 2026 11.46
Dolgčas koristen? Od kdaj? Samo zaposlen otrok ima delovne navade ki jih celo življenje potrebuje za uspeh. Zdolgočaseni končajo na metelkovi. Največja nevarnost za otroke, odrasle je preobilica prostega časa. Samo preveč prostega časa je pogoj da človek zaide na kriva pota. Drugi menite drugače?
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+6
7 1
Nace Štremljasti
26. 07. 2026 17.42
vse res smuuki,potem pa razno sprehajanje v rumenih,rdečih oblekah po mestu,ter mahanje z zastavami,bolje da so zaposleni,se učijo,pomagajo pri delu,ter imajo še zmeraj dovolj časa za druženje pa starši morajo imeti več kontrole,da vsaj malo vedo kje si,kaj počnejo ne pa da jih vzgaja ulica...
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+5
5 0
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