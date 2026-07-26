Ali je prav, da se otrok dolgočasi?

Starši za svoje otroke naredijo vse. Tudi ko se ti dolgočasijo, jim iz rokava stresejo novo dejavnost, da se zlahka zamotijo. Ali je to na dolgi rok pravilna poteza, smo v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet vprašali magistrico zakonskih in družinskih študij na Zvezi Anita Ogulin, Moniko Erjavec Bizjak.

Naučimo otroke, kako se dolgočasiti, svetuje Monika Erjavec Bizjak. FOTO: Svet na Kanalu A

Zdržati z dolgčasom je težko, a koristno

"Kratkoročno je to dobra rešitev, saj otroku ponudimo rešitev, dolgoročno pa zagotovo ne, saj otroku odvzamemo priložnost, da zdrži s tem neprijetnim občutkom, da se dolgočasi. Otroci so deležni neprijetnih čutenj in prav je, da jim pomagamo, kako zdržati z njimi," pravi sogovornica. Sčasoma se starš utrudi od neprestanega animiranja in otroku ponudi bližnjico – telefon ali tablico. Otrok se v trenutku umiri, a kaj se zares dogaja v njegovih možganih? "Možgani so zelo močno stimulirani od vseh zunanjih dražljajev, na primer ko gleda posnetke ali risanke. Otroški možgani niso pripravljeni na tako močne dražljaje. To se tudi kaže v otrokovem nemiru," razlaga delavka na Zvezi Anita Ogulin, ki meni, da so tudi današnje risanke drugačne kot nekoč. Intenzivnejše barve in zvoki otroške možgane še bolj stimulirajo.

Podrobnostim o koristih dolgčasa za razvoj otroka, o znakih digitalnega avtizma in kako pomagati, lahko prisluhnete v pogovoru iz oddaje Svet na Kanalu A, ki ga najdete na povezavi.

Ko otrok potoži, da mu je dolgčas, ni treba takoj iskati nove dejavnosti. Erjavec Bizjakova namreč pravi, da je pravilen in preprost odziv, da mu povemo: "Ja, verjamem, da ti je dolgčas," nato pa, namesto da mu ponudimo našo idejo, kako naj prežene dolgčas, začnemo skupaj iskati rešitev.

Digitalni avtizem nastane zaradi prekomerne izpostavljenosti zaslonom. FOTO: Svet na Kanalu A

Zdravo postavljene meje preprečujejo digitalni avtizem

Da otrok ne odkrije in ne začne uporabljati elektronskih naprav, je dandanes že skoraj nemogoče. Strokovnjakinja opisuje novodoben izraz, na katerega moramo biti pozorni: "Digitalni avtizem je prekomerna izpostavljenost zaslonom pri otrocih, ki so v predšolskem obdobju, in simptomi, ki se kažejo, so podobni simptomom motenj avtističnega spektra," ter dodaja, kako lahko odkrijemo prve signale: "Pri otrocih se kaže v pomanjkanju pozornosti, koncentracija jim bega, težko držijo očesni stik. Že prvi telesni znaki, ki nas lahko opozorijo na digitalni avtizem, so kratkovidnost in debelost." Hkrati pomirja zaskrbljene starše, da to ni nepovratno stanje in da lahko kadarkoli začnemo postavljati meje: "Otrok se bo upiral, a je pomembno, da starši raziščejo in vedo, zakaj in kako mu postavljajo meje. Starši so tudi nemočni pri spremembi digitalnega sveta. Najslabše pa je prepovedovati in moralizirati otrokom, ne da bi pogledali svoj čas gledanja zaslonov."

Tudi starši imajo pravico do dopusta in dolgčasa. FOTO: Svet na Kanalu A

Dopust je odklop za vse, tudi starše