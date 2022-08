Ali je spletna aplikacija za paciente ZD Ljubljana diskriminacija?

Predstavniki Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so prejšnji teden sporočili, da prehajajo na nov način elektronske komunikacije prek spletnega portala za paciente, ki bo nadomestil elektronsko pošto. Kot so nam pojasnili, so novi način uvedli zaradi pomanjkljivosti elektronske pošte, ki so jo zaznali v začetku epidemije covida-19, ob tem pa bi razbremenili zdravnike in zdravstvene delavce.