Ali je to najbolj zanimiv prenosnik leta?

Vrsto let izkušenj

To ni prvi ASUS-ov prenosnik z dvema zaslonoma. V različnih modelih jih ASUS prodaja že več kot pet let, a je bil do zdaj dodatni zaslon vedno manjši od glavnega. Edina izjema je bil Zenbook 17 Fold OLED, ki je imel velik upogljiv zaslon. Letošnji Zenbook DUO UX8406 je njegov duhovni naslednik, saj ima vgrajena dva velika 14-palčna zaslona ASUS Lumina OLED, ki zavzemata skoraj celotno površino ohišja. Kaj pa tipkovnica? Tudi to ima. In to dobro.

Vsestranskost

Če bi iskali eno besedo, ki najbolje opiše Zenbook DUO, bi bila ta beseda vsestranskost. Potrebujete kompakten in lahek prenosnik? Zenbook DUO je odlična izbira, saj tehta le 1,32 kg (z Bluetooth tipkovnico pa 1,6 kg). Potrebujete prenosnik z velikim zaslonom? Spet je tukaj Zenbook DUO, saj imate ob uporabi obeh zaslonov na voljo prostorno namizje, kot bi delali na 19,8-palčnem monitorju, česar ne more ponuditi noben drug prenosnik na trgu. Zaradi tega je idealen za večje število uporabnikov, še posebej za tiste, ki uporabljajo več programov hkrati – in takih je večina. V številnih situacijah je dodaten zaslon velika prednost. Na enem zaslonu lahko na primer spremljate spletni sestanek, na drugem pa berete e-pošto ali iščete informacije, ki jih potrebujete za sestanek. Na zgornjem zaslonu lahko programirate, medtem ko na spodnjem spremljate predogled svojega dela. Na enem zaslonu lahko odprete Photoshop, na drugem pa gledate vadnico. Hkrati lahko brskate po internetu, gledate film ali igrate igro in imate odprt program za spletni klepet. Z malo domišljije lahko naredite skoraj vse.