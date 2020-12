Ali je to najlepše božično darilo? Vau! Poglejte to!

EDINSTVENO IN KOMPLETNO DARILO!

POPcandle sveče so svojo zgodbo začele v letošnjem letu. Želimo si očarati prav vse. Svečo prejmete vi ali prejemnik, zapakirano v čudoviti embalaži, vsakemu paketku pa priložimo še čudovito darilo v obliki dišečega voska in kratko predstavitev presenečenja s certifikatom. Vse v prazničnih aromah, idealnih za ta čas v letu!

OMEJENA božična kolekcija, s katero se predstavljamo na trgu je sestavljena iz dveh popolnih sveč. Prva z vonjem po čokoladno karamelni torti in je namenjena ljubiteljem sladkih arom in druga z vonjem po pečenih jabolkah in vaniliji za ljubelje nekoliko bolj svežih arom. Izberite »Let it snow« ali »Santa baby«.

ČUDOVITO PRESENEČENJE, SKRITO V VRHUNSKEM VOSKU

V prav vsaki POPcandle sveči iz božične kolekcije 2020 boste s časom uporabe sveče v vosku našli vkomponirano presenečenje v obliki pravega srebrnega nakita, ki bo navdušil prav vsakega! Kosi nakita so naključno izbrani v sveče. Ker gre za zapleten in zahteven način izdelave sveče imamo na voljo samo OMEJENO zalogo sveč – vsaka ima svojo serijsko številko in certifikat! Dostavo GARANTIRAMO v 1-3 dneh!