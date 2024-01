Ali je to trenutno najugodnejši električni avto v Sloveniji?

Za ljubitelje inovacij in električne prihodnosti mobilnosti so za vas v letu 2024 pri Porsche Inter Auto (porsche Verovškova in Porsche Ptujska cesta) – CUPRA Slovenija pripravili izjemno priložnost za potovanje v prihodnost z najnovejšim električnim modelom CUPRA Born z posebno opremo Bold! Popolnoma električni avtomobil z neustavljivim impulzom. Le-ta združuje vrhunsko zmogljivost, eleganten slog in bogato serijsko opremo. Preverite posebno ponudbo za še bolj privlačen in ugoden vstop v električno prihodnost. Pohitite in izberite svoj model CUPRA Born Bold z najsodobnejšo bogato opremo, na voljo so različne barve, ponudba velja do razprodaje zalog. Cena velja s financiranjem ali gotovinskim plačilom.

Električne polnilnice CUPRA - polnite povsem po svojih željah. Na voljo imate tri možnosti, in sicer polnilno postajo CUPRA , ki omogoča varno in učinkovito polnjenje ter je na voljo v 1-fazni ali 3-fazni različici za največ 11 kW AC. Nato CUPRA Charger Connect , ki se poveže z vašim domačim omrežjem in omogoči oddaljeno delovanje, tako da se posodobitve in podatki pošljejo na vaš pametni telefon. In nazadnje še CUPRA Charger Pro z enakimi prednostmi, vendar z dodano povezljivostjo LTE in električnim števcem s certifikatom MID.

Vas zanimajo CUPRA vozila? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo.

- Kontaktni center - 041 392 204

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

- Blaž Strniša, tel.: 01 53 03 555

- Andrej Ličen, tel.: 01 53 03 608

- Damjan Žumer, tel.: 01 53 03 607

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

- Anita Podgorelec, tel.: 051 219 446



***

Pogoji akcije CUPRA Born Bold: *Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, preverite veljavnost akcije. CUPRA BORN BOLD: akcijska ponudba omejenega števila vozil, katera so že vnaprej skonfigurirana in so v prihodu v Slovenijo. Predviden rok prevzema 2-4 mesece odvisen od izbire barve. Cena velja ob financiranju ali pri plačilu z gotovino. Ponudba velja pri Porsche Verovškova in Porsche Ptujska cesta. Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva 84SUB-EVOB20. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

Born: poraba električne energije v kWh/100 km: kombinirana 15,4; emisija CO2 v g/km: kombinirana 0, Nox: 0. *Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji; CUPRA si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2 , s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja na spletu oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2 , ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov CUPRA, so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu CUPRA in na spletnem naslovu.

MOŽNOST PRIDOBITVE EKO SKLAD SUBVENCIJE

V ceni vozila še ni upoštevana subvencija EKO SKLAD-a v višini 6.500 €*Kupec vozila lahko pridobi nepovratno finančno spodbudo za vozilo, s strani EKO SKLAD-a (aktualni javni razpis 107SUB-EVOB23).

*Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva 107SUB-EVOB23. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Inter Auto d.o.o.