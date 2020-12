Ali je vaš kašelj suh ali moker? Preverite!

Najpogostejši vzrok za kašelj so virusne in bakterijske okužbe dihal, od navadnega prehlada do bronhitisa, pljučnice, bronhiolitisa in drugih. Kašelj je lahko tudi znak drugih, resnejših obolenj dihalnih poti ali pa je vzrok skrit v obolenju drugih organov (npr. refluksna bolezen, obolenje srca). Povzročajo ga lahko tudi nekatera zdravila za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.

Suh ali moker kašelj?

Kašelj je lahko suh in dražeč ali pa moker oziroma produktiven, odvisno od količine sluzi, ki nastaja v dihalih. Ob virusnih in bakterijskih okužbah dihal suh kašelj po navadi v nekaj dneh preide v moker, produktiven kašelj, za katerega je značilno, da se bolnik lahko »odkašlja«.