Ali jemljete vsa prehranska dopolnila, ki jih vaše telo potrebuje?

Zahvaljujoč prehranskim dopolnilom poskrbimo, da zaužijemo zadostno količino vseh hranil, ki jih naše telo potrebuje. To je še posebej pomembno v primerih, kadar zaradi bolezni ali drugih razlogov ne moremo zagotoviti zadostnega vnosa preko prehrane ali življenjskega stila. Takrat se s prehranskimi dopolnili prepreči pomanjkanje in se posledično lahko izognemo raznim obolenjem.

V telesu je vitamin D3 pomemben, ker pomaga pri absorpciji kalcija in fosforja. Ustrezni koncentraciji kalcija in fosforja sta ključni za močne in zdrave kosti. Prav tako vitamin D3 vpliva na delovanje celic imunskega sistem in posledično na odpornost telesa pred patogenimi mikroorganizmi. V primeru pomanjkanja vitamina D3 se poveča nevarnost za razvoj srčnih obolenj in povišanega krvnega pritiska.

2. Multivitamini za splošno zdravje in odpornost

Multivitamini so mešanica različnih vitaminov in mineralov, ki jih največkrat primanjkuje v naši prehrani.

Vpliv multivitaminov na imunsko funkcijo starejših ljudi so preučevali tudi v eni strokovni študiji*. Postavili so hipotezo, da uživanje prehranskega dopolnila, ki vsebuje multivitamine in minerale, izboljša imunski odziv posameznikov starejših od 55. leta starosti. Po 12 tednih so prišli do ugotovitve, da se je zaradi vpliva multivitaminov na imunski sistem skrajšala dolžina in resnost obolenj.

Pri izbiranju multivitaminskega dopolnila je najbolje poiskati kombinacijo, ki vsebuje: vitamin C, A, E, K, D3, B6, B12, tiamin, riboflavin, folno kislino, kalcij, magnezij, železo, cink, kalij in selen. Primer je izdelek Multivitamini in minerali Premium Extenlab (60 tablet).

3. Omega 3 in zdravo srce

Omega 3 maščobne kisline so esencialne maščobne kisline. Glavne maščobne kisline so DHK (dokozaheksaenojska kislina), EPK (eikosapentaenojska kislina) in ALA (alfa linolenska kislina). Najdemo jih v semenih, oreščkih, rastlinskih oljih, ribah in drugi morski hrani. Prehranska dopolnila, kot je Omega-3 znamke Extenlab so še posebej pomembna za osebe, ki ne uživajo rib oziroma jih ne zaužijejo v zadostnih količinah.

V telesu so omega 3 maščobne kisline pomembne za delovanje imunskega sistema, za razvoj možganov, za kognitivno delovanje ter imajo protivnetne učinke. Z vidika kardiovaskularnega zdravja se ustrezne koncentracije omega 3 povezuje z zmanjšanim tveganjem za srčna obolenja, krvne strdke in z zmanjšanjem trigliceridov v krvi. Leta 2020 je bila izvedena študija, kjer je bilo ugotovljeno, da zadostna količina DHK in EPK poveča vzdržljivost in izboljša okrevanje po telesni vadbi.** Priporočena skupna vrednost za DHK in EPK je 250-500 mg dnevno za odrasle.

4. Probiotiki za zdravo prebavo in imunski sistem

Za zdravo prebavo so ključne probiotične bakterije oziroma probiotiki, ki se naravno nahajajo v prebavnem traktu ljudi in pozitivno nanj vplivajo. Najpogosteje vir koristnih bakterij predstavlja fermentirana hrana, kot so jogurt, kefir, kislo zelje in repa. Koncentrirane probiotike lahko najdemo tudi v obliki prehranskih dopolnil.

S pomočjo probiotikov se ustvari uravnotežena črevesna flora, zahvaljujoč kateri lahko preprečimo napihnjenost, različne prebavne motnje, slabost in bolečine v trebuhu. Hkrati probiotiki podpirajo pravilno črevesno gibanje ter sodelujejo pri razstrupljanju.

V raznih študijah je bila potrjena tudi povezava med probiotiki, črevesno floro in izboljšano imunostjo. Saj probiotiki z vzdrževanjem epitelne pregrade in preprečevanjem oprijema patogenov na črevesne stene izboljšajo imunost gostitelja. Sicer je vpliv probiotikov na črevesno mikrobioto in posredno na imunost pomemben tudi za zdravljenje nekaterih bolezni.



* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7468989/

** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7760705/

Naročnik oglasa je Extenlab d.o.o.