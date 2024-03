OGLAS

"Veste, kaj storiti po piku oziroma ugrizu strupene kače?", "Česa nikoli ne smete storiti, če vas ugrizne kača?", "Ugriz kače: kako ravnamo ob ugrizu?", "Kaj storiti, če psa piči kača?", "Kaj storiti, če vas piči kača?" ... To so le nekateri naslovi prispevkov o napadu kače, ki kažejo na lektorsko zagonetko. Ali kača piči ali ugrizne?

Strupenjača FOTO: Thinkstock icon-expand

Nekega enoznačnega odgovora ob tem ne ponudi niti referenčni korpus pisne slovenščine Gigafida, kjer je uporaba pika in ugriza kače (v različnih različicah besed) precej enakomerna. Slovenščina dovoljuje uporabo obeh besed, se pa tu mnenje biologov in slovenistov razlikuje. 'Kača ima zobe in čeljust' Kača ima sicer strupnike in ob napadu tehnično resnično ugrizne osebo, zato bi bilo smiselno, da je pravilnejša raba "ugriz kače". Kar poudarja tudi biologinja in pedagoška vodja v ljubljanskem živalskem vrtu Irena Furlan. "Kača ima zobe in čeljust, zato ugrizne," poudari. Pomembno se ji zdi, da se uporablja ta termin, saj se srečujejo tudi z obiskovalci, ki verjamejo, da kača piči z jezikom, "kar pa ni res". Pojasnjuje tudi, da žuželke pičijo z želom, pajki vbodejo s kremplji oz. helicerami, kače pa ugriznejo s strupniki.

Kača FOTO: Shutterstock icon-expand

Pičiti ali ugrizniti – kaj pravita SSKJ in pravopis? A po drugi strani sta tu tudi ustaljeni frazi: "Odskočil je, kakor da bi ga kača pičila" in "Pičiti kakor kača"; ter rek: "Kogar je kača pičila, se še zvite vrvi boji." In kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)? "Breznog plazilec z dolgim, valjastim telesom: kača piči," besedo kača pojasnjuje in opisuje SSKJ. Slovenski pravopis pa o kači: "Pik strupene ..." Ob tem SSKJ besedo "pičiti" pojasnjuje: "Z zasaditvijo žela v kožo ali z ugrizom in izpustitvijo strupa povzročiti bolečino ali ogroziti zdravje." Pravopis pa pri besedi prav tako kot primer navaja pik kače.

In kako je z besedo ugrizniti? Pravopis sicer tu kot primer navaja ugriz psa ali mačke. Kar pa še ne pomeni, da kača ne more ugrizniti. SSKJ namreč pri pojasnilu "z zasaditvijo in s stiskom zob povzročiti komu rano, bolečino" kot primer navaja tudi prav ugriz kače. Pri čemer kot enakovredno možnost navaja tudi uporabo besede "pičiti". Različni pomeni, ista beseda Kača je torej lahko plazilec brez nog in z dolgim valjastim telesom, mitološko bitje z dolgim kačjim trupom in glavo, ozek in podolgovat predmet iz mehkega materiala, dolga vijugasta vrsta česa, kar se počasi premika, znamenje kitajskega horoskopa med zmajem in konjem ter oseba, ki je rojena v tem znamenju, ali pa hudobna oz. nesramna oseba. SSKJ glede besede pičiti pravi: "Z zasaditvijo žela v kožo ali z ugrizom in izpustitvijo strupa povzročiti bolečino ali ogroziti zdravje" oz. "Z zasaditvijo sesala v kožo povzročiti boleč, srbeč občutek". Pogovorno dopušča tudi uporabo besede pičiti kot sopomenko besedi zbosti. To pa se lahko uporabi tako v dobesednem pomenu "pičiti z buciko" kot tudi prenesenem pomenu, ko beseda pičiti pomeni, da nekoga prizadeneš oz. užališ. "Pičila ga je s pogledom." Lahko pa se besedo pičiti uporabi tudi v ekspresivnem pomenu, kot na primer: "Le kaj ga je pičilo, da je take volje?"

Zeleno jabolko FOTO: iStock icon-expand