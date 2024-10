Golob o razlogih za neskladje lastnih izjav: 'Slabo sem uporabljal dvojino'

"Uporabil sem dvojino. Gospoda Lindava sem spoznal 31.5. ne pa gospe Bobnarjeve. Ne nazadnje je bila teden prej vložena lista kandidatov ministrske ekipe, nisem vložil kandidaturo za nekoga, ki ga nisem poznal. To je tisti lapsus v izgovorjavi. Primorci zelo slabo uporabljamo dvojino," je Golob je pojasnil izrečen lapsus glede datuma srečanja z gospodom Lindavom in gospo Bobnarjevo

Zaradi bruseljskih obveznosti je brez premierja minilo tedensko zasedanje na Gregorčičevi, pa tudi brez refleksije političnega momenta.

Franc Props, minister za javno upravo, vprašanja, kako težko breme je kazenska ovadba za predsednika vlade, ni komentiral, Igor Papič, minister za visoko šolstvo pa je dejal le, da težko komentira. "Počakajmo, da se razjasnijo zadeve."

Zgovornejši so bili Socialni demokrati, ki so doslej kratko sporočili le, da vložitev kazenske ovadbe zoper premierja spremljajo z vso resnostjo in pozornostjo. "Gre za stvar, kjer mora pravna država svoje zadeve narediti, to je ključno. Policija je za mene in more biti zmeraj neodvisna in k temu moramo absolutno politično neodvisno težiti," je poudaril Han.

Med socialdemokratsko stranko in Gibanjem Svobodo so v tem mandatu že letele ostre puščice, ko se je zaradi teže spornega nakupa nesojene sodne stavbe poslovila pravosodna ministrica. "Naša stranka pač ima dolgoletno tradicijo in imamo neke svoje poglede, svoja merila in mi smo na Litijski ceno plačali," je dodal Han.