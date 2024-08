Ali Kočevje postaja slovenski Teksas?

Ali Kočevje postaja nekakšen slovenski Teksas, kjer kot v časih divjega zahoda velja le zakon ulice? Nedavno sta občane pretresla kar dva nasilna incidenta.

Najprej je 21-letni osumljenec streljal v dve osebni vozili. Manj kot 48 ur po strelskem obračunu, pa še skoraj filmski cestni lov na bežečega romskega mladoletnika in pretep, ko so ga sovaščani skušali zaščititi pred aretacijo. "Policisti so mladoletnega voznika osebnega vozila v bližini prijeli. Na kraj je pa prišlo več oseb, ki so z udarci, grožnjami in odrivanjem policistov poskušali to prijetje preprečiti," je povedala Aleksandra Golec iz PU Ljubljana.

Da to vendarle ne bi postal standard pa na jugozahodu države desne in leve vlade že leta prosijo, naj se sistemsko lotijo romske problematike in tudi s tem povezanega kriminala. "Mi bomo pa prevzeli breme od mestnih redarstev, videonadzorov, mehkih vsebin, obiskovanja šole in tako naprej. Ni problema, mi bomo poskrbeli za ta del integracije. Država pa naj poskrbi, da se kriminaliteta in tak način življenja ne bo izplačal," pravi podžupan Kočevja, ki začasno opravlja funkcijo župana Gregor Košir.