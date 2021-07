Ali kolagen res pomaga za lepšo kožo?

Razumem te, da uživaš v negi kože s kozmetičnimi preparati. Koliko krem je na tvoji polički? In kakšen je njihov učinek? Mnoge kreme lepo dišijo, so prijetne za nanos, verjamem ti, da je po tvoji najljubši lepotni rutini tvoja koža mehka, voljna in sijoča. Koliko časa? Bodiva iskrena in si priznajva, da je vse to žal le začasen učinek.

Biologija človeškega telesa je jasna: tvoje telo je sestavljeno iz 60 % vode, 30 % beljakovin in 10 % preostalih snovi. Med beljakovinami je kar 90 % molekul kolagena. Veš, kaj to pomeni?

Nič jasno? Brez skrbi, vse o kolagenu, tej ključni beljakovini za voljno, prožno in sijočo kožo izveš v nadaljevanju. Najprej pa moraš razumeti, da vir tvoje zapeljive privlačnosti ne prihaja iz magičnih kremic, temveč je odraz dogajanja v tvojem telesu. Nikdar ne pozabi, da so največje pomlajevalne skrivnosti:

Kot ljudje ne obstajamo brez vode, nas tudi brez kolagena ne bi bilo.

Kolagen predstavlja 75 % suhe teže kože, koži daje volumen in sijoč videz. Skupaj z elastinom in keratinom skrbi za elastično in močno kožo. Žal pa telo po 20. letu starosti prične proizvajati vse manj kolagena, kar se začne kazati s pojavom gub.

Spoznaj pet ključnih dejstev o kolagenu

Svetujem ti, da se na zmanjšanje ravni kolagena dobro pripraviš in v svojo jutranjo rutino čim prej vpelješ novo zdravo navado. Poglejva, kaj dobrega lahko s tem storiš za svoje telo in privlačen videz.

#1 Brez kolagena ni življenja.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu. Med drugim se nahaja v hrustancu, vezeh, kitah in kosteh. Kolagen je ključnega pomena za:

- gladko kožo,

- sijoče lase,

- zdrave nohte,

- zdrave mišice,

- gibljive sklepe,

- močne vezi in kite,

- stabilne kosti.

#2 Kolagen je vir mladosti.

Človek že stoletja išče načine, da bi ohranil mladosten videz in življenjsko energijo. Kolagen ni čudežna tabletka za večno življenje, je pa nesporno dejstvo, da prav kolagen lahko bistveno pripomore k večji kakovosti življenja.

#3 Kolagena je z leti vse manj.

S staranjem se količina kolagena v telesu začne zmanjševati, kolagenska vlakna pa izgubljajo prožnost. Hkrati se zmanjšuje tudi proizvodnja kolagena. To pomeni, da je pri 40 letih upad kolagena že večji od njegove dejanske proizvodnje.

#4 Izogibaj se uničevalcem kolagena.

Največji škodljivci, ki črpajo kolagen iz telesa, so:

- predelani sladkorji,

- kofein,

- alkohol,

- kajenje,

- stres,

- UV-žarki,

- premalo vitamina C,

- premalo antioksidantov,

- premalo spanca,

- visoka raven stresa.

#5 Prispevaj k tvorjenju naravnega kolagena.

Nastajanje naravnega kolagena v telesu lahko vzpodbudiš z uživanjem živil, kot so temno zelena listnata zelenjava, suhe slive, kivi, pomaranče, ananas in drugo sadje, ki vsebuje veliko vitamina C.

Česa ti večina študij o kolagenu ne pove?

Kozmetični preparati, ki vsebujejo kolagen in obljubljajo bolj mladosten videz kože, ne poznajo nekaterih ključnih dejstev ali jih celo namenoma zamolčijo. Dejstvo je, da so molekule kolagena prevelike, da bi lahko prešle skozi kožo. Molekule kolagena, prisotne v kremah, tako ostajajo na površini kože in ustvarjajo sloj, zaradi katerega je koža do prvega čiščenja resda videti bolj napeta – to je pa tudi vse.

Za koga je kolagen za kožo primeren?

Premalo ljudi se zaveda, da lahko sami ključno vplivajo na svoj mladosten videz. Številne raziskave so potrdile dvoje:

1. Proces staranja lahko močno upočasniš.

2. Obstaja način, da si povrneš mladosten videz.

Je pa res, da samo pod pogojem, če se zavedaš pomena kolagena za lepšo kožo. Kolagen kot prehranski dodatek je primeren za:

- vse, ki želijo ohraniti prožno in elastično kožo,

- vse, ki želijo preprečiti nastajanje globokih gub,

- vse, ki želijo poskrbeti za sijoče lase in nohte,

- vse, ki želijo ohraniti gibljive sklepe in zdrave mišice.

Katero prehransko dopolnilo s kolagenom te ne bo razočaralo?

Razkril ti bom podatek, ki je ključnega pomena za tvoj mladosten videz in dobro počutje: edina učinkovita rešitev v boju proti povešeni koži in staranju je kolagen v hidrolizirani obliki, zmagovalec med kolageni.

Zaupaj nasvetu, ki tvoji koži prinaša najboljše rezultate.

Z rednim uživanjem kolagena v prahu Premium Collagen Complex si zagotoviš, da bodo tvoje zaloge kolagena vedno polne. Gre za revolucionaren slovenski izdelek s kombinacijo sestavin, ki je ne najdeš v nobenem drugem izdelku.

Premium SOS za tvoj kolagen in lepšo kožo

Za najbolj učinkovita prehranska dopolnila pri težavah s pomanjkanjem kolagena so se izkazala tista, ki polega kolagena vsebujejo tudi ključne snovi, ki jih telo potrebuje za lastno tvorbo kolagena. Visokokakovostni kolagenski kompleks je 100 % naravna rešitev, ki poleg različnih tipov kolagena vsebuje tudi:

- hialuronsko kislino,

- siliko,

- vitamin C,

- MSM.

Telo ves čas tvori kolagen samo, če ima na voljo dovolj snovi, ki jih za to potrebuje. Brez vitamina C se proizvodnja kolagena popolnoma ustavi.

Pomembno je, da zaupaš le preverjeni in celostni rešitvi. Golden Tree Premium Collagen Complex je narejen po najvišjih standardih. Na račun svoje kompleksne formulacije poskrbi, da v najkrajšem možnem času opaziš rezultate.

Pozor, ni vsak kolagen enako učinkovit! Le Premium Collagen Complex je tvoj zaveznik pri tvorbi kolagena, ki te ne bo razočaral.

Naročnik oglasa je Popolna postava d.o.o.